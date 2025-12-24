Flavio Briatore: "Fernando Alonso debería haber ganado seis u ocho Mundiales"

La relación entre Flavio Briatore y Fernando Alonso marcó una de las etapas más exitosas de la Fórmula 1 moderna. El empresario italiano fue quien apostó firmemente por el piloto asturiano en Renault, le dio galones de líder y construyó a su alrededor un proyecto ganador que culminó con los títulos mundiales de 2005 y 2006, rompiendo la hegemonía de Ferrari y Michael Schumacher. Ahora, DAZN analiza su historia a lo largo de dos décadas en el documental 'Bravísimo'.

Más allá de los resultados, Alonso y Briatore forjaron un vínculo personal que todavía perdura dos décadas después. En el avance del programa, Briatore no duda en afirmar que "un piloto como él debería haber ganado seis u ocho Mundiales, porque siempre ha marcado la diferencia en su equipo", una reflexión que reabre el eterno debate sobre lo que pudo haber sido la carrera del asturiano con coches más competitivos.

El italiano, figura clave en la carrera deportiva de Alonso, recuerda con emoción aquellos años y resume su admiración con una expresión que se ha convertido casi en una marca personal: "En la vida hay diez o quince cosas que recuerdas por siempre. Bravo, bravo, bravo. Bravo Fernando".

El propio Alonso revela que el famoso "bravo, bravo" sigue muy presente en el día a día de Briatore: "La sigue diciendo ahora. Quedamos a las 2:30 para comer, le digo 'yo ya estoy llegando’ y son las 2:15 y dice ‘Bravo, bravo’. Es una coletilla que también tiene él", comenta entre risas el bicampeón del mundo

'Bravissimo' repasa uno de los hitos más importantes del deporte español, cuando el 25 de septiembre de 2005 Fernando Alonso se convirtió en el primer español campeón del mundo de Fórmula 1, un logro que cambió para siempre la historia del automovilismo nacional.

A través de imágenes de archivo y testimonios de sus protagonistas, el documental revive aquella gesta y contextualiza la figura de Alonso como uno de los talentos más determinantes de su generación.