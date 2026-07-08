Fisichella, expiloto y compañero de Fernando Alonso en Renault: "No es bueno verle en las últimas dos posiciones, no se lo merece"

El pasado Gran Premio de Gran Bretaña de F1 volvió a poner en evidencia las carencias del Aston Martin, con Fernando Alonso de nuevo cruzando la bandera a cuadros en las últimas posiciones (18º). El panorama se mantendrá un poco más, al menos hasta el Gran Premio de Hungría (del 17 al 19 de julio) cuando llegará el nuevo paquete de mejoras que debería dar un empujón a la escudería.

Pese a la situación complicada, los que conocen bien a Alonso afirman que la velocidad y las capacidades del piloto no han desaparecido, aunque poco puede hacer con un coche que no ha alcanzado las expectativas generadas, al menos de momento. Giancarlo Fisichella, que compartió garaje con Alonso en Renault en las temporadas 2005 y 2006, las de los dos títulos mundiales del asturiano, no se mostró sorprendido de que, pese a la situación, el español siga peleando en cada carrera.

Alonso y Fisichella en el podio de China 2006 / DIEGO AZUBEL / EFE

"No estoy sorprendido, porque tanto él como Lewis (Hamilton), siguen en un buen momento de forma, tienen mucha experiencia y son rápidos. Fernando, ahora, quizá está en el peor momento de su carrera, porque tiene 44 años y está luchando por las últimas cuatro posiciones, eso no es bueno para él, necesita encontrar motivación y la motivación llega si tienes un buen coche", explicó el expiloto italiano en el podcast 'Beyond The Grid'.

Pese a la complicada situación actual, el italiano se mostró optimista respecto a la segunda parte de la temporada, cuando empiecen a ser notables las mejoras gracias a los nuevos paquetes que prepara Aston Martin.

"En un par de carreras tendrán la evolución B y quizá Fernando pueda divertirse más, eso espero. He escuchado que quizá quiere correr incluso el año que viene", indicó Fisichella, dejando abierta la puerta a la continuidad del asturiano en la Fórmula 1, pese a que este no ha confirmado todavía su futuro.

El expiloto tiene claro que, pese a la situación del AMR26, Fernando Alonso no ha perdido ninguna de sus facultades y "sin duda" tiene nivel para pelar por posiciones más destacadas siempre y cuando su coche se lo permita. "No es bueno verle en las últimas dos posiciones, en la última fila, no se lo merece, espero que tenga un buen coche y una buena oportunidad", zanjó el italiano.

Buenos compañeros

En más de una ocasión Fernando Alonso ha elegido a Fisichella como uno de los mejores compañeros que ha tenido en su larga trayectoria por la Fórmula 1. Junto al italiano compartió su mejor etapa en el campeonato y la sensación es mutua.

Alonso y Fisichella, durante su etapa en Renault / CARMEN JASPERSEN / EFE

Fisichella, en su entrevista, explicó cómo era la relación entre ambos y destacó que la clave de su relación es que "había respeto entre ambos". "Entendimos que trabajar juntos era la clave para avanzar junto al equipo y el desarrollo del coche, trabajábamos muy bien juntos, compartíamos a telemetría diciendo la dirección correcta a los ingenieros para mejorar el coche y cuando estábamos fuera del coche, después del briefing y lo que sea, éramos grandes amigos", afirmó.

Además compartió algunas anécdotas, como la tradición que compartían antes de cada carrera. "Jugábamos a cartas. Flavio (Briatore) estaba con nuestro fisio y yo y Fernando estábamos juntos y hacíamos trampas. Flavio se volvía loco cada vez que perdía, muy enfadado con nuestro fisio, era divertido, muy divertido", recordó.