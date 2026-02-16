Finetwork seguirá presente en el casco de Fernando Alonso

Bien en sabido por todo aficionado al mundo del motorsport que los patrocinadores juegan un papel esencial en la trayectoria profesional de los pilotos. Y en especial aquellos que brindan apoyo temporada tras temporada, como es el caso de Finetwork con Fernando Alonso, uno de los pilotos más importantes de la historia de España y, como no, también de la Fórmula 1.

Por sexto año consecutivo, la operadora low-cost de fibra y móvil, ha renovado el acuerdo de patrocinio para esta nueva temporada, que arranca el próximo 8 de marzo con la primera carrera del curso en Albert Park (Australia). De esta forma, Finetwork acompañará de nuevo al bicampeón, que compite por cuarta temporada en las filas de Aston Martin, este curso con un reto mayúsculo, el cambio de reglamento más radical que experimenta 'El Gran Circo' en décadas.

Como resultado de este acuerdo de patrocinio, el asturiano lucirá el logotipo de la operadora morada en su casco y continuará ejerciendo como embajador de marca de la compañía. Desde la operadora, celebran que esta alianza "contribuirá a impulsar el negocio y la notoriedad de marca de Finetwork, especializada en paquetes de conectividad al mejor precio, en un momento estratégico de impulso de la marca por parte de Vodafone España".

Noticias relacionadas

Lo cierto es que la marca tiene una gran presencia en deportes de motor, habiendo sido sponsor de varios equipos en categorías de motociclismo, de pilotos en la misma disciplina y después de haber puesto su nombre en campeonatos como el FIM JuniorGP a lo largo de los últimos años.