Los finales más ajustados en la F1: batallas que hicieron historia

Este domingo, el circuito de Yas Marina vivirá uno de las batallas por el título de campeón mundial de Fórmula 1 más ajustados de los últimos años. Al Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del Mundial 2025, tres pilotos llegan con opciones de salir coronados como campeón: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

El británico parte como el mejor posicionado, líder con 408 puntos, pero el final de campeonato de Verstappen le ha llevado a recortar muchos puntos y afronta la prueba final con 396 unidades en su casillero. El australiano le sigue de cerca, con 392 puntos.

Tres nacionalidades, dos equipos, un tetracampeón y dos pilotos en busca de su primer título se enfrentan en un todo o nada a tres bandas que no se veía en la Fórmula 1 desde hace más de una década. La última vez que tres aspirantes llegaron con opciones al título a la última prueba del mundial fue en 2010. En esa ocasión no fueron tres, sino cuatro, los que llegaron con posibilidades de hacerse con la corona: Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Mark Webber.

Póker de aspirantes

La temporada se prensentaba como una de las más interesantes de los últimos años con Alonso debutando con Ferrari tras el despido de Kimi Raikkonen y como compañero de Felipe Massa. El otro foco de atención estaba puesto en Mercedes, que volvía a la máxima categoría con doble representación alemana: Nico Rosberg y Michael Shcumacher. McLaren se presentaba con una dupla británica formada por Jenson Button y Lewis Hamilton, los dos últimos campeones del mundo. Por último, Red Bull alineaba a Mark Webber y Sebastian Vettel en busca de su primer título de pilotos.

Sebastian Vettel celebra la victoria conseguida en el Gran Premio de Abu Dabi / EFE

En el debut en Bahréin, Fernando Alonso se llevaba la victoria, desatando la euforia de los tiffosi. A partir de ahí, más allá de dos triunfos de Button, el resto de la victorias se las repartieron entre los cuatro aspirantes: Cinco Alonso, cinco Vettel, cuatro Webber y tres Hamilton. A la última prueba, también en Abu Dhabi, se llegó con Fernando Alonso líder, pero sin su compañero para poder luchar contra los dos Red Bull. El cuarto en liza, Hamilton, llegaba con pocas opciones, más allá de esperar un descalabro de sus rivales. La mala estrategia de Ferrari costó el título al asturiano y Vettel ganó esa carrera para convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1.

Otros finales de calculadora

Desde esa temporada 2010 no se han vuelto a ver tantos implicados en la batalla por el título aunque la Fórmula 1 sí que ha tenido finales ajustados en estos 15 años, con Alonso, Vettel, Rosberg, Hamilton y Verstappen como implicados.

La más reciente la protagonizaron en 2021 Lewis Hamilton y Max Verstappen. El británico, por entonces el Mercedes, había sido el gran dominador de los últimos años, mientras que Max buscaba su primer título en su sexta temporada con Red Bull. Los dos llegaron como únicos aspirantes al título a la última carrera, también en Abud Dhabi. Llegaron empatados a puntos, algo que solo había pasado en la temporada 1974, con Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni. Los dos equipos se jugaban también el campeonato de constructores, por si faltaba algun componente a la carrera.

El adelantamiento del neerlandés al británico en la curva 4 del circuito de Bahréin en la primera carrera, sentó las bases de lo que iba a ser uno de los cursos más competidos de la historia. En el tramo final, tras un encontronazo entre ambos en Arabia Saudí, se llegaba a Yas Marina. Tras un coche de segurida provocado por Latifi, Max echó el resto y superó a Lewis en la última curva para coronarse campeón del mundo con ocho puntos de diferencia gracias a los 25 de la victoria y el punto extra de la vuelta rápida. Eso sí, el título quedó cuatro días en suspenso por una doble protesta de Mercedes que acabó finalmente retirando.

Mundiales decididos por un punto: Temporada 1964 | John Surtees y Graham Hill Temporada 1976 | James Hunt y Niki Lauda Temporada 1981 | Nelson Piquet y Carlos Reutemann Temporada 1995 | Michael Schumacher y Damon Hill Temporada 2007 | Kimi Räikkönen con Hamilton y Fernando Alonso Temporada 2008 | Hamilton y Felipe Massa

Antes de esa épica batalla entre Verstappen y Hamilton, el de Stevenage había protagonizado otra guerra a todo o nada unos años antes, esta vez con Nico Rosberg en 2016, aunque en esa ocasión tampoco salió vencedor y acabó perdiendo el título por cinco puntos.

Antes que ellos, en la temporada 2012, Sebastian Vettel y Fernando Alonso, en un 'deja vú' de 2010 volvieron a pelear por la corona mundial. Con ocho ganadores de seis equipos diferentes, la de 2012 fue una de las temporadas más competidas que se recuerdan en las últimas décadas. Entonces la última prueba del campeonato se disputó en el Autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo (Brasil) conocido popularmente como Interlagos, a la que ambos llegaron separados por solo 13 puntos. El asturiano, al volante del Ferrari F2012, había presentado credenciales en los inicios del mundial con victorias en Malasia, Valencia y Alemania.

Vettel, por su parte, no arrancó de la mejor manera pero resucitó tras las mejores en Red Bull durante el verano y amarró cuatro victorias consecutivas desde Singapur a India, seguidas de podios en Abu Dhabi y Austin, para llegar líder a la última cita. Solo necesitaba ser cuarto, mientras que Alonso debía hacer podio. La suerte dejó de lado al alemán, que clasificó mal y trompeó en las primeras vueltas, mientras la lluvia hacía su aparición. Vettel hizo todo lo posible para no separarse de Alonso que ya en el tramo final marchaba segundo, solo por detrás de Button. Entonces arreció la lluvia y a tres vueltas pare el final, Resta se chocó en la recta principal lo que hizo salir el coche de seguridad que llevó a los participantes hasta la meta. El alemán era tercero y el título era suyo.

Títulos con batalla hasta el final y lucha sin cuartel como el que este domingo se prevé en Abu Dhabi para bajar el telón de la temporada 2025. Tres aspirantes, un solo título en juego.