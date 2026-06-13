La fiebre por Alonso vuelve a inundar el Circut: "Cuando estoy de bajón, veo que él sigue luchando y tiro para adelante yo también"

"Ídolo", "infancia", "leyenda", "mágico", "referente" o "inspiración". Si has seguido la Fórmula 1 desde hace 20 años, incluso si lo llevas haciendo desde los últimos años, es difícil que cuando resuenen estas palabras no aparezca alguien en tu mente. Un ídolo para algunos; una leyenda para todos. Su nombre es Fernando Alonso.

Es complicado que no lo logres asimilar dicha relación si nunca has encendido el televisor con tu padre para ver al asturiano volar con su Renault, si jamás te has ilusionado con su Ferrari contra coches más capaces o si no has vuelto a sentir una especie de segunda juventud cuando hacia maravillas con Aston Martin. Es esa persona capaz de instaurar la pasión por un deporte a base de hazañas y milagros, de logros que parecían propios de otros lares y que acaban sintiéndose cerca. Eso también es Alonso.

Una parroquia entregada a su ídolo

No hace falta más que pasar por Alonso Land para comprobar ese sentimiento compartido. Es un nuevo producto que ha sacado a la palestra el Circuit en este GP de Barcelona-Catalunya, donde por primera voz los 'alonsistas' pueden congregarse en masa para animar a su ídolo. De adolescentes a adultos, de ancianos a niños. Y la respuesta es a la altura de su carrera: más de 10.000 personas presentes en Montmeló para llevar en volandas a Fernando en el que será casi seguro su último baile en casa.

La 'Alonsomanía' sigue intacta en Barcelona / Valentí Enrich

La fiebre por Alonso se explica en el furor incomparable de todas esas voces cuando Fernando dobla las curvas 8 y 9 para dirigirse a su zona. Y no importa que el asturiano sea penúltimo solo por delante de Stroll; para no romper la costumbre en su carrera, una vez más por encima de su compañero de equipo. Qué más da si es imposible que el asturiano puntúe, al menos por ahora, con un Aston Martin tan inferior. Lo que importa a todos es estar a su lado, agradecer todo lo que ha dado al deporte. Y, por complicado que pueda parecer, también a sus vidas.

La esperanza no se pierde

Es así como nos adentramos en las entrañas de Alonso Land para comprobar que en los últimos coletazos de la carrera de Fernando, a pesar de todo, la fe en su persona sigue intacta. "Cuando estoy de bajón, veo que él sigue luchando sin parar y tiro para adelante yo también", admite un 'alonsista". "Es el que me enganchó a la Fórmula 1", dice un aficionado. "Fernando para mí es mi infancia, algo muy especial que comparto con mi padre", comparte otro.

Fernando sigue sorteando las curvas del Circuit y no mejora sus tiempos. Todos lo hacen menos el asturiano y Stroll, anclados en el abismo de la clasificación. Y aun así, cada vez que pasa, el público enloquece. "La situación actual es fea, pero con lo que tiene sigue haciendo magia", comenta un fan sobre la situación actual del bicampeón con Aston. "Es normal que esté hasta las narices", comentan. "Nos han vendido la moto, nos la han colado como todos los años. Pero aquí seguimos", admiten contrariados.

Fernando Alonso, en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich

A pesar de todo, como buenos feligreses, nadie en Alonso Land pierde la esperanza. No lo ha hecho su ídolo, tampoco lo van a hacer ellos. "El año que viene será bueno", "hemos estado siempre con él y tiene que ser con Aston Martin, algún día tendrá que llegar", "no espero mucho de las mejoras, pero a muerte con Fernando" o "hay que confiar siempre" son algunas de las cosas que se dicen entre sus seguidores.

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La sesión finaliza y la acción en pista este viernes llega a su fin. Acalorados, los aficionados empiezan a desfilar por las calles del Circuit, donde este sábado y domingo volverán a acudir en masa una vez más. Para ver a su ídolo. Para ver a Fernando Alonso.