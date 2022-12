Desvelan cómo se llevó a cabo el fichaje de Alonso por Aston Martin

El embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, explicó cómo llegó el piloto asturiano a Aston Martin El expiloto también abordó la posibilidad de ganar el campeonato, aunque se mostró poco optimista

El expiloto de Fórmula 1, Pedro de la Rosa, ahora embajador de Aston Martin F1, abordó la llegada de Fernando Alonso a su escudería en declaraciones recogidas por el portal Motorsport.com. El impacto del anuncio, sumado a la rapidez con la que se produzco, propició que el fichaje del piloto asturiano se convirtiese en la gran 'bomba' del verano.

"Ese no era realmente el plan, pero después del anuncio de retirada de Vettel, todo se aceleró mucho. Se abrió un hueco que cubrir en Aston Martin. El contrato se redactó a toda prisa en unas pocas horas", admitió el embajador de Aston Martin.

El hecho de que el fichaje fuese inesperado no quiere decir que no fuese deseado. De la Rosa vaticinó que Alonso formará una gran pareja con Lance Stroll. "Los dos se llevarán bien. Ambos son pilotos muy experimentados. La experiencia y la velocidad de Stroll no deben subestimarse porque ya será su séptima temporada. Creo que será una muy buena pareja".

Sin embargo, el barcelonés no se mostró tan optimista respecto a las opciones de obtener el campeonato. "No sé si es una oportunidad del 1 o del 10%, pero continúo porque creo que tendremos una oportunidad de ganar. El año que viene, cerrar la brecha que tiene Aston Martin creo que no es realista, pero tenemos que sentar las bases para el futuro"