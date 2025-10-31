La FIA, señalada: los pilotos cargan contra el “doble rasero” de sus sanciones

El fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez dio para mucho. El Mundial está al rojo vivo tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de México, con tan solo un punto que separa al piloto británico de su compañero de box, Oscar Piastri. Pero más allá de todo esto, gran parte de las miradas estuvieron puestas, de nuevo, en las sanciones. O en las no sanciones, según quiera verse.

La jornada dominical estuvo llena de acciones polémicas en pista, la primera de ellas llegó nada más ver apagarse el semáforo rojo. Varios monoplazas se salieron de la trazada en la primera curva, cruzaron la hierba y y no regresaron a la posición original. Sin embargo, lejos de actuar, la FIA no sancionó los pilotos que se vieron implicados, como es el caso de Max Verstappen. Y eso que el incidente fue anotado para revisar.

El monumental enfado de Russell

Como era de esperar, varios pilotos que no fueron beneficiados por los recortes de curvas no tardaron en alzar su voz a través de las radios. Uno de ellos, George Russell, quien no mantiene precismente la mejor de las relaciones con el tetracampeón. “Verstappen ha acortado la curva tras frenar tarde y ha atravesado la hierba. Tiene que ser penalizado o que devuelva la posición”, dijo el piloto británico, quien no dio crédito con el hecho de que, con el paso de las vueltas, la FIA no actuase. “Esto es ridículo. Se ha ido por la hierba y mantiene la posición. No hay penalización y no hay nada. Tiene una ventaja continuada”, dijo el piloto de Mercedes.

“Jamás he visto algo como lo de Verstappen. No le hacen devolver la posición ni le penalizan”, se quejaba. Pero lo cierto es que aquel mosqueo tan solo fue a peor cuando, al cabo de unas pocas vueltas, Max atacó a Hamilton. Russell vio con sus propios ojos como el de Ferrari se iba campo através, recortando una curva, y él casi se topó con Verstappen, que quería volver a pista. "Me recuerdan a mi primera carrera en karts", dijo George a su ingeniero de pista.

Hamilton sí sufrió las consecuencias

Al contrario de lo sucedido en la anterior acción, esta salida de pista por parte de Hamilton si tuvo consecuencias. El piloto de Ferrari, que se estaba sintiendo competitivo tras una temporada especialmente complicada, acabó con 10 segundos de penalización, por lo que terminó en octava posición. "En última instancia, me siento muy decepcionado con el organismo rector. Se observa un doble rasero, como se puede ver. Es lo que hay", dijo ante los micrófonos de DAZN.

Otro de los pilotos que alzó la voz ante lo ocurrido en la curva 1 del trazado mexicano fue Fernando Alonso. El asturiano, que tuvo que abandonar por un fallo en los frenos, también fue uno de los afectados por el caos en la salida. Su alerón delantero se vio afectado tras un toque con Ocon. Pero también tuvo tiempo para ver lo ocurrido con las salidas de pista.

Alonso, muy crítico

“Adelanté dos posiciones en la salida, pero luego perdí cuatro puestos por hacer la curva y no salirme de la pista. Hubo gente que se saltó las curvas dos y tres, las hicieron a fondo por fuera y aparecieron tres o cuatro puestos por delante", se lamentaba el español. "Pensaba que los comisarios tomarían alguna acción, pero como en Austin, saltarse la curva uno no es un problema", se lamentaba el español.

Unas críticas que no hacen más que poner en el foco la imprecisión a la hora de sancionar por parte de los comisarios de la FIA. Un debate que está servido desde hace tiempo y que no hace más que incrementar el malestar entre los pilotos de la parrilla.