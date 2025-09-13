La FIA recula y le da la razón a Carlos Sainz

La Federación Internacional de Automovilismo aceptó la petición formal de Williams para revisar el choque de Carlos con Liam Lawson en Zandvoort. Y tras evaluarlo nuevamente, los comisarios han decido recular y retira la sanción y los dos puntos de penalización al piloto español. Lástima que solo sirva en el caso de la Superlicencia, pero no el resultado de la carrera.

Carlos recibió diez segundos de penalización que arruinaron su carrera el GP de Países Bajos, además de dos puntos en la superlicencia. Esos puntos se le han devuelto, pero en cuanto a la sanción de tiempo, que se cumplió durante la carrera, nada se puede hacer.

La FIA estimó que las nuevas evidencias aportadas por Williams –las imágenes de la cámara 360º de Sainz y la trasera de Lawson, no disponibles en el momento de imponer la sanción– exoneraban a Carlos de culpabilidad. En estas imágenes se muestra que el coche de Lawson repentinamente entró en subviraje, lo que sorprendió a Sainz.

"Agradecemos a los comisarios que hayan revisado la penalización impuesta a Carlos Sainz en Zandvoort y nos complace que hayan decidido que no fue culpa suya y que se trató de un incidente de carrera. Aunque es frustrante que nuestra carrera se viera comprometida por la decisión original, los errores forman parte del automovilismo y seguiremos trabajando de forma constructiva con la FIA para mejorar los procesos de los comisarios y revisar las reglas de carrera de cara al futuro", ha apuntado Williams en un comunicado.

Recuperar los dos puntos de sanción era importante, pero también sentar un precedente. Este año, las peticiones de revisión se están multiplicando y varias de ellas han sido ganadas por los equipos.