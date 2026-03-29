La FIA reacciona al accidente de Bearman y debatirá cambios en la F1 por seguridad

El fortísimo accidente de Oliver Bearman en el circuito de Suzuka ha puesto en evidencia las lagunas en materia del nuevo reglamento de la Fórmula 1, provocando una ola de críticas en el paddock y en las redes sociales. "Se veía venir, ya avisamos a la FIA y la FOM que un accidente de este tipo era cuestión de tiempo, por el diferencial de velocidad", ha advertido Carlos Sainz, representante de los pilotos en la GPDA.

La FIA ha reaccionado inmediatamente y ha publicado un comunicado en el que se compromete abordar el asunto durante el largo parón tras el GP de Japón, aprovechando que en abril no habrá carreras después de cancelarse los GP de Bahrein y Arabia Saudí por el conflicto bélico de Oriente Medio.

Este es el texto difundido hace unos minutos por la Federación que preside Mohamed Ben Sulayem:

"Tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la influencia de las altas velocidades en el mismo, la FIA desea aclarar lo siguiente:

Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM. Este reglamento incluye, por diseño, una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo relativo a la gestión energética, que permiten la optimización basada en datos reales".

"Todas las partes interesadas han mantenido la postura de que se realizaría una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para recopilar y analizar datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes".

"La FIA seguirá colaborando estrechamente y de forma constructiva con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de su misión".