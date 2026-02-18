La FIA prueba las nuevas salidas: sin Aston Martin y con muchas dudas

La nueva era de la Fórmula 1 va tomando forma. En tiempos de cambios como son los que se vivirán esta próxima temporada en el Gran Circo, hacer pruebas es algo esencial. Y en el caso de las salidas, uno de los principales puntos de preocupación de equipos y pilotos para 2026, este miércoles se ha llevado a cabo un simulacro para intentar espantar las dudas respecto a este aspecto fundamental de las carreras.

Se realizó en los minutos finales de la sesión vespertina de esta segunda semana de los test en Bahréin. La FIA levantó la bandera roja para que todos los pilotos llevasen su monoplaza al pitlane, algo que hacía intuir nuevas pruebas por parte de la organización. Cuando se abrió la salida, los equipos rodaron hasta dos vueltas de formación y se ubicaron el las posiciones de salida de manera aleatoria.

Las salidas generan dudas

Las luces azules parpadearon hasta cinco segundos y luego se inició la típica secuencia de luces del semáforo. Esta vez, al contrario que lo que sucedió la semana pasada, la salida no dejó a ningún coche parado y todos pudieron salir con un mínimo orden. Sin Aston Martin, pues el monoplaza verde estaba en el box tratando de solucionar sus problemas en la unidad de potencia, algunos como Piastri o Hadjar mostraron mayor soltura que el resto.

Las salidas son uno de los puntos principales a tratar por la FIA con este nuevo reglamento. Con las nuevas especificaciones, los pilotos necesitan cerca de 10 segundos para cargar los turbocompresores, algo que hace parecer a los coches ir casi en cámara lenta desde un principio. También genera dudas respecto a los monoplazas que salen más retrasados, quienes podrían verse perjudicados por la nueva normativa y tener más problemas cuando se apaguen las luces.

Noticias relacionadas

Según comentan varios medios, se dice que Ferrari sería quien más interés habría puesto en este apartado de las salidas. Habrían encontrado un método para reducir el tiempo necesario para alcanzar el nivel adecuado para poner en marcha el turbo, algo que les otorgaría cierta ventaja en los primeros metros de carrera.