La FIA prohíbe un truco en el motor Red Bull y Mercedes durante la clasificación

Las unidades de potencia fueron las grandes protagonistas de la pretemporada 2026 de Fórmula 1. Durante semanas, la laguna en relación a la compresión del motor Mercedes acaparó una gran cantidad de titulares y llenó los despachos de la FIA de quejas de otros fabricantes que exigían una revisión a la supuesta ventaja que habrían conseguido desde Brackley. Parece que la polémica no abandona a la fábrica, puesto que tan solo unas semanas después de que saliese a la luz otro truco en relación al motor, esta vez durante la clasificación, 'The Race' apunta que la FIA habría tomado cartas sobre el asunto.

Tal y como señaló semanas atrás el medio especializado, Mercedes y Red Bull, en lugar de reducir gradualmente la potencia en la recta final de la vuelta de clasificación, pudieron mantenerla al máximo rendimiento durante el mayor tiempo posible. Y como no podía ser de otra forma, la FIA se puso manos a la obra para investigar el asunto.

Kimi Antonelli y Max Verstappen en Suzuka / FRANCK ROBICHON / EFE

El 'modus operandi' no era otro que tirar del uso de un sistema de emergencia que está pensado para su uso solo en situaciones extremas que obliguen a detener el MGU-K, el motor-generador que transforma la energía de la frenada en energía eléctrica, reduciendo así la potencia de 350 kW a 0. La máxima federación internacional obligaba que, tras el uso del sistema, el MGU-K quedase desactivado durante 60 segundos, evitando el uso de la energía eléctrica durante ese periodo.

En carrera, esto no resulta una ventaja significativa, pero sí lo es en clasificación, puesto que el piloto puede usar el sistema y que esos 60 segundos posteriores no afecten. Puede tirar de ello en una vuelta lanzada y posteriormente meterse en box o relantizar su ritmo en el posterior giro. De esta manera, se puede tirar un poco más de la potencia eléctrica y ganar alguna milésima o centésima de cara a clasificar para el domingo. Bien es sabido que la clasificación es esencial en la Fórmula 1 actual, especialmente en algunos circuitos concretos donde adelantar es una tarea excesivamente complicada.

La FIA escucha a Ferrari

Se supo semanas atrás que esta cuestión habría comenzado a investigarse tras las quejas de Ferrari, que consideró que esto podría llegar a generar situaciones peligrosas en pista. Si bien es cierto que inicialmente el 'truco' no era ilegal, la FIA habría decidido prohibirlo ahora, según 'The Race'. Según apunta el citado medio, el organismo ha dejado claro que, si bien los equipos seguirán teniendo la posibilidad de desactivar el MGU-K, no tolerará que se utilice para nada que no sean problemas legítimos y situaciones de emergencia, en ningún caso como forma de optimizar el rendimiento en pista.