La FIA pone coto al 'truco' de la compresión de Mercedes

Este fin de semana en Mónaco, por primera vez, los motores deben superar una verificación especial, pactada en su día entre la FIA y los equipos para evitar suspicacias entorno a la actual superioridad de Mercedes y su ‘truco’ de la compresión variable.

A partir de este 1 de junio, cuando el motor alcance una temperatura del aceite de 130 grados, la relación de compresión no deberá superar el valor de 16,7:1. Los rivales de Mercedes denunciaron a principio de temporada que gracias a una precámara, el coche del constructor alemán era capaz de alcanzar los 18:1 en caliente, lo que le daba una sustancial ventaja al W17 de Russell y Antonelli.

Aunque no pudieron probarlo y el motor Mercedes de 2026 fue declarado 'legal', los demás equipos propiciaron un cambio en el sistema de medición de la FIA en los grandes premios. En adelante, la relación de compresión ya no se medirá a temperatura ambiente.

Lo que dice el reglamento

La redacción del apéndice en el reglamento apunta que: "Ningún cilindro del motor, tal y como se indica en el punto C5.1.3, puede tener una relación de compresión genérica superior a 16:1, medida en las siguientes condiciones:

hasta el 31 de mayo de 2026: cuando el motor está a temperatura ambiente

desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026: cuando el motor está a temperatura ambiente y cuando el motor está a 130 grados.

"Queda prohibido cualquier componente, conjunto, mecanismo o disposición integrada de componentes diseñados o que funcionen para aumentar la relación de compresión en condiciones de funcionamiento por encima de 16:1".

Líderes

Después de cinco grandes premios, Mercedes lidera el campeonato de constructores y sus dos pilotos Kimi Antonelli y George Russell, están al frente del Mundial, separados por 43 puntos, aunque McLaren y en menor medida, Ferrari, parecen estar cada vez más cerca.

No se espera que la actual jerarquía cambie drásticamente y tampoco será posible hacerse una idea de lo que supone el nuevo control de temperatura este domingo en Mónaco, donde la potencia de los monoplazas se diluye en sus sinuosas calles. En el Circuit de Barcelona, la próxima semana, la situación estará más definida.

Con todo, en Mercedes están tranquilos al respecto y Toto Wolff ya ha advertido que no considera que vayan a perder prestaciones. En cualquier caso, si tienen que hacer cambios después de Mónaco, no penalizarán.