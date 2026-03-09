La FIA se plantea cambiar la nueva Fórmula 1 tras el descontento de los pilotos

La nueva era de la Fórmula 1 ha empezado rodeada de la polémica. Las características de los nuevos monoplazas, más pequeños y ligeros, han abierto el debate entre los pilotos, puesto han tenido que adaptar su pilotaje entre otras cosas, a la gestión de la energía debido a las nuevas unidades de potencia con un 50% de energía eléctrica. Esto ha dejado una gran cantidad de críticas entre los pilotos más punteros de la parrilla, entre los que se encuentran el tetracampeón Max Verstappen y el vigente campeón, Lando Norris. Unas quejas que ya habrían llegado a la FIA y que el organismo estaría estudiando para tomar cartas sobre el asunto.

“La F1 ha pasado de tener los mejores coches, a los peores”, dijo Norris tras la clasificación del sábado en Albert Park. Por su parte, Verstappen calificó los nuevos monoplazas de "Fórmula E con esteroides" y el sábado, tras protagonizar un aparatoso accidente durante la Q1 del GP de Australia, volvió a dejar claro su descontento. “No sé que ha pasado. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Dándole al pedal se me ha bloqueado el eje trasero, muy extraño. No es divertido pilotar así, en esta F1 todo está en contra de tus instintos como piloto, es antinatural”, se quejó.

Tras la carrera del domingo, el piloto británico acusó las carreras de "muy artificiales", puesto que considera que son más peligrosas que antes. Al ser pregundado por si la carrera le había parecido caótica, se mostró contundente. "Demasiado. Es un caos, va a haber un gran accidente, lo cual es una pena. Estás pilotando y somos nosotros los que simplemente estamos esperando a que pase algo y a que algo salga bastante horriblemente mal", sentenció el piloto de McLaren.

Mientras el nuevo reglamento aerodinámico, con chásis más ágiles y con la reducción del efecto suelo, ha sido bienvenido por equipos y pilotos, ha sucedido todo lo contrario con las nuevas unidades de potencia, que requieren de una reserva de energía durante las vueltas que dificulta la competitvidad del piloto. Además, el procedimiento de salida también ha tenido que ser modificado para dejar más tiempo de revolución de los motores para evitar que las salidas sean más lentas (y por lo tanto, peligrosas) con esta nueva generación de motores.

Desde la FIA son conscientes de la incomodidad de los pilotos debido a este nuevo reglamento. Sin embargo, no quieren precipitarse. Estan estudiando la situación, pero prefieren esperar para no tomar decisiones de las que puedan arrepentirse. Sin embargo, habría una fecha clave para ver qué rumbo tomar a partir de ahora. "La posición unánime de los equipos fue que debíamos mantener las disposiciones actuales para las primeras carreras y revisar el asunto cuando tuviéramos un poco más de datos. Nuestra intención es revisar la situación de la gestión de la energía después de China", expresó Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA en unas declaraciones que recoge 'The Race'.

Japón podría ser la fecha clave

La máxima federación de automovilismo estaría pensando introducir cambios en este nuevo reglamento, pero considera que las críticas iniciales deben cogerse con pinzas, puesto que tan solo se han disputado los test de pretemporada y la primera carrera del curso. "Tenemos algunos ases en la manga al respecto, que no queríamos introducir antes de la primera carrera como una reacción precipitada, y que revisaremos con los equipos después de China", sentenció Tombazis, según recoge el citado medio.

Federación y equipos habrían estado manteniendo conversaciones sobre el nuevo reglamento desde las primeras pruebas en Bahréin y todo apuntaría a una primera revisión de la situación antes del GP de Japón, que se disputará del 27 al 29 de marzo en el emblemático Circuito de Suzuka. Los primeros cambios llegarían para la cita nipona y la de Bahréin y Arabia Saudí, en 'standby' por el conflicto bélico que azota Oriente Medio, por lo que en caso de no celebrarse podrían dar un respiro al calendario y ayudar al campeonato y a los equipos a preparar los nuevos cambios.

En cuanto a los cambios, todo apunta que lo primero que se discutiría es el ajuste en los niveles de gestión de energía y revisar los niveles de cosecha y despliegue. Todo podría llevar a aumentar la potencia del superclipping, lo que ayudará a los 22 pilotos de la parrilla a cargar las baterías mucho más fácilmente. Otra posibilidad es reducir la potencia disponible. Según apunta 'As', se estudiaría que el motor de combustión recupere una posición más prominente, de más del 50%. Sea como sea, por el momento habrá que esperar para saber qué rumbo toma el campeonato.