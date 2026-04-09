Fórmula 1
La FIA ya tiene 'Plan B' en el calendario de F2 y F3
Miami y Montreal sustituyen a Bahrein y Arabia, cancelados por la guerra de Irán
La FIA ha reorganizado el calendario de las categorías antesala de la F2 y la F3, tras la obligada cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí, donde iban a compartir fin de semana con la F1, a causa de la guerra en Oriente Medio.
Después de que se confirmase que la F1 no iba a disputar las dos próximas carreras, programadas en abril, el Mundial ha pasado de 24 a 22 grandes premios, de momento. Pero en el caso de la F2 y la F3, con menos fines de semana de competición, había que compensar.
La FIA ha anunciado este jueves que la Fórmula 2 se trasladará a Miami, EE. UU, del 1 al 3 de mayo para la que será la segunda ronda de la temporada 2026. Le seguirá Montreal, Canadá, del 22 al 24 de mayo, como tercera ronda. Antes de regresar a Europa, comenzando con Montecarlo, Mónaco, del 4 al 7 de junio.
Aunque la F2 iba Arabia, no era así en el caso de la F3, pero con esta nueva decisión, ambos campeonatos serán categorías de apoyo de la Fórmula 1 en las dos siguientes rondas del Gran Circo, en Miami y Canadá.
La siguiente ronda de la F2 y la F3 después de Miami y Montreal será el doblete que formarán Mónaco el 6 y 7 de junio y Barcelona el 13 y 14, obviamente también junto a la Fórmula 1.
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