La FIA ya tiene 'Plan B' en el calendario de F2 y F3

La FIA ha reorganizado el calendario de las categorías antesala de la F2 y la F3, tras la obligada cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí, donde iban a compartir fin de semana con la F1, a causa de la guerra en Oriente Medio.

Después de que se confirmase que la F1 no iba a disputar las dos próximas carreras, programadas en abril, el Mundial ha pasado de 24 a 22 grandes premios, de momento. Pero en el caso de la F2 y la F3, con menos fines de semana de competición, había que compensar.

La FIA ha anunciado este jueves que la Fórmula 2 se trasladará a Miami, EE. UU, del 1 al 3 de mayo para la que será la segunda ronda de la temporada 2026. Le seguirá Montreal, Canadá, del 22 al 24 de mayo, como tercera ronda. Antes de regresar a Europa, comenzando con Montecarlo, Mónaco, del 4 al 7 de junio.

Aunque la F2 iba Arabia, no era así en el caso de la F3, pero con esta nueva decisión, ambos campeonatos serán categorías de apoyo de la Fórmula 1 en las dos siguientes rondas del Gran Circo, en Miami y Canadá.

La siguiente ronda de la F2 y la F3 después de Miami y Montreal será el doblete que formarán Mónaco el 6 y 7 de junio y Barcelona el 13 y 14, obviamente también junto a la Fórmula 1.