La FIA levanta el veto a los pilotos rusos y bielorrusos

Varios años después del veto por la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, los deportistas rusos y bielorrusos se van reincorporando poco a poco a la competición internacional. Después de que varias federaciones decidieran levantar las prohibiciones, otros organismos han tomado esa misma línea y permitirán volver a los deportistas de estas nacionalidades. Es el caso de la FIA, que ha levantado las restricciones y permitirá que los pilotos rusos y bielorrusos puedan volver a competir con su nacionalidad y simbología y no bajo bandera neutral o adscritos a otros países como hasta ahora.

"Se permite a los pilotos, equipos nacionales, competidores individuales y oficiales rusos y bielorrusos participar en competiciones internacionales o zonales sin restricción alguna. Ya no es obligatorio firmar un compromiso de neutralidad", reza el comunicado emitido por la FIA en el que se especifica que "se permite la exhibición de símbolos nacionales, colores y banderas de Rusia y Bielorrusia (en uniformes, equipamiento y vehículos), así como la interpretación de sus himnos, en las competiciones internacionales o zonales".

Con matices

El organismo internacional que rige las competiciones de automobilismo, tomó la decisión a principios del mes de agosto durante una reunión del Consejo Mundial del Deporte del Motor. La medida se ha hecho oficial esta semana, a través de un comunicado en el que se remarca que, "para evitar cualquier duda, la participación de pilotos, competidores y oficiales rusos y bielorrusos en un país determinado sigue estando sujeta al cumplimiento de cualquier legislación transnacional, nacional y local aplicable".

"La FIA sigue vigilando de cerca los acontecimientos en Ucrania y se reserva el derecho a adoptar cualquier otra medida o a aplicar nuevas disposiciones en el futuro, incluidas las acciones necesarias para cumplir con sus obligaciones en virtud de cualquier régimen de sanciones aplicable y/o de cualquier contrato en el que la FIA sea parte", apunta la nota oficial.

Sin pruebas en el territorio

Por otro lado, la FIA mantendrá las restricciones en lo que respecta a la celebración de pruebas en territorio ruso o bielorruso, por lo que "no se celebrará ninguna competición internacional o zonal en el territorio de Rusia y Bielorrusia hasta nuevo aviso".

Mazepin, al volante del Haas en Barcelona, antes de su despido / @F1

En esta línea, entre las pruebas que seguirán sin volver al calendario se encuentra el GP de Rusia de Fórmula 1. Una cita que fue cancelada en 2022 tras el estallido del conflicto, por lo que no se pudo celebrar la que hubiera sido la última cita en el circuito de Sochi. En el mismo curso fue despedido Nikita Mazepin, cuando estaba a punto de comenzar su segunda temporada en Haas. El piloto de Moscú tenía previsto competir con la bandera de la FIA tras anunciarse el veto pero la escudería estadounidense decidió