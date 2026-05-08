La FIA le echa un cable a Honda y Aston Martin

El Consejo Mundial de la FIA, en una reunión extraordinaria, ha aprobado una serie de cambios en la normativa del ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) que parecen redactadas a medida de Aston Martin y Honda, con el objetivo de acercar las prestaciones del equipo de Fernando Alonso al resto de la parrilla tras el errático inicio de temporada 2026.

Entre otras medidas, se ha creado una nueva categoría de ayudas para los fabricantes que estén un 10% o más por detrás del motor de referencia. La primera revisión del ADUO tendrá lugar tras la quinta carrera de la temporada, es decir, tras el próximo GP de Canadá (24 mayo).

Mercedes, que juega con ventaja este primer año del reglamento y lidera los Mundiales de pilotos y constructores después de cuatro grandes premios, quería que esperasen a la sexta carrera del calendario, Mónaco, mientras los equipos que están más lejos pretendían que la revisión se adelantase a después de Miami. Finalmente, la FIA ha optado por un punto medio, tras Canadá.

Por otra parte, la segunda ventana de mejoras se adelanta una carrera y será en la número 11, mientras que la tercera y última se mantiene tras el 18º gran premio del calendario. c

En este sistema de ADUO, que la FIA ha introducido a fin de equilibrar prestaciones, se evalúa el rendimiento del motor de combustión interna y no el de la unidad de potencia al completo. Mercedes parte como la referencia actual en rendimiento, con algo más de 550 caballos de potencia. Honda tiene déficit de 60 ó 70 caballos en el motor de combustión interna, según varias fuentes, lo que les dejaría claramente a más del 10

La FIA ha diferenciado cinco categorías para los motoristas más rezagados, desde el 2% hasta el 10%, en este caso Honda, que dispondría así de un total de 230 horas extra en el banco de pruebas. Los fabricantes que hayan empezado en desventaja, recibirán un presupuesto adicional máximo de 11 millones de dólares para los dos próximos años, aunque no podrán hacer uso de él en 2026, con el fin de seguir evolucionando su motor y recortar diferencias con los líderes.

Asimismo, la FIA introduce un extra de 8 millones de dólares para aquellos motoristas que, en el estreno de la normativa en 2026, se encuentren a más de un 10% de desventaja respecto al motor de referencia y que podrá ser utilizado a lo largo de las dos temporadas siguientes.

Toto Wolff ya dejó claro hace meses que el ADUO estaba pensado para ayudar a un fabricante muy rezagado, no para que Ferrari o Red Bull pudiesen recortar distancias con Mercedes, por lo que el jefe de la escudería alemana no ha puesto impedimentos a una medida que ayudará a Aston Martin y Honda.