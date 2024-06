La FIA le da la razón a Alonso y sanciona a Hülkenberg

Esta vez y aunque no sirva de mucho, la FIA le ha dado la razón a Fernando Alonso. El asturiano era 14º en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria cuando se han encontrado con el Haas de Nico Hülkenberg, que le ha echado de la pista con una agresiva maniobra en el curva 3 del Red Bull Ring y le ha hecho caer dos posiciones, hasta la 16ª final. Tras la carrera, los comisarios han anunciado una investigación y Fernando ha tirado de ironía: "No sé si le sancionarán, soy español, mejor no meterme en líos". Pero se equivocaba. Poco después se ha confirmado una penalización de 10 segundos para el piloto alemán, que además pierde 2 puntos en su Superlicencia.

Los comisarios han aplicado el reglamento deportivo al considerar que Hülkenberg, de manera deliberada, dejaba son espacio a Alonso, que se ha visto obligado a salir de la trazada para no impactar con el de Haas. La penalización de 10 segundos deja a Alonso por delante del alemán en la sprint, aunque sin demasiada influencia en ambos casos ya que en la sprin solo puntúan los ocho primeros y Nico había acabado en 14ª posición.

“Los comisarios han revisado los vídeos y on boards del coche. En ellas se ve al coche 27 intentando adelantar al coche 14 en la curva 3, pero termina bloqueando y perdiendo el vértice de la curva”, dice el comunicado de la FIA. “El coche subviró hasta el mismo borde de la pista, evitando que el coche 14 gire y obligando al otro piloto a salirse de la pista", contemplan.