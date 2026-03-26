La FIA introduce cambios para mejorar la clasificación

Las quejas de pilotos y aficionados respecto al nuevo reglamento no han resultado en vano y la FIA ya ha decidido introducir un retoque que afecta a la clasificación, la parte más crítica según lo visto en los dos primeros grandes premios de Australia y China. Así, ha anunciado un cambio de última hora que se hará efectivo ya este sábado, durante el GP de Japón.

A fin de darle una mayor importancia al piloto en la ‘qualy’, la máxima recarga de energía permitida se ha reducido de nueve a ocho megajulios. Max Verstappen o Charles Leclerc, dos de los grandes especialistas en buscar tiempo a una vuelta en la lucha por la pole, ya fueron muy críticos al respecto en Shanghai. Hacer ‘lift and coast’ y ahorrar energía, sin duda, va contra la esencia de apretar al máximo a una vuelta.

La FIA ha explicado que ha tomado esta decisión ya en Japón con el consenso de todas las partes implicadas y a fin de mantener la clasificación como un desafío. Los pilotos podrán exprimirse más en su vuelta, aunque en carrera, de momento carrera, la recuperación máxima de energía volverá a ser de nueve megajulios.

COMUNICADO FIA

"Tras las discusiones entre la FIA, los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, se ha acordado un pequeño ajuste en los parámetros de gestión de energía para la clasificación del GP de Japón, con el apoyo unánime de todos los fabricantes de unidades de potencia".

"Para garantizar que se mantenga el equilibrio previsto entre el despliegue de energía y el rendimiento del piloto, la recarga máxima de energía permitida para la clasificación de este fin de semana se ha reducido de 9,0 megajulios a 8,0".

"Este ajuste refleja los comentarios de pilotos y equipos, quienes han enfatizado la importancia de mantener la clasificación como un desafío de rendimiento".

"La FIA señala que los primeros eventos bajo el Reglamento 2026 han sido operativamente exitosos, y que este ajuste específico forma parte del proceso normal de optimización a medida que el nuevo marco reglamentario se valida en condiciones reales".

"La FIA, junto con los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, continúa adoptando evoluciones en la gestión de la energía, con más discusiones programadas en las próximas semanas".