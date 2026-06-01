FÓRMULA 1
La FIA inspecciona las obras del circuito de Madrid a tres meses del GP de España
Una delegación de la federación internacional, encabezada por Jorge Abed y Rui Marques, visita el futuro trazado del MadRing
La cuenta atrás para el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, en el nuevo circuito urbano del MadRing, ya ha comenzado. El fin de semana del 11 al 13 de septiembre está prevista la primera edición del GP de España en su nuevo escenario y a medida que se acerca la fecha y avanzan las obras, el trazado va tomando forma.
Este lunes, a poco más de tres meses para la cita, una delegación de la FIA encabezada por Rui Marques y Jorge Abed ha hecho una visita de inspección y ha recorrido los distintos puntos del futuro MadRing a bordo de un autobús, mientras los promotores del gran premio les iban mostrando al detalle las novedades desde su última visita.
Hace dos meses, el circuito alcanzó un hito importante con el primer asfaltado del complejo de la curva peraltada 12, llamada La Monumental, que con toda probabilidad será el sector más espectacular de la pista madrileña. Y las entradas se están vendiendo a gran ritmo a pesar de sus elevados precios.Aunque desde algunas fuentes se indica que existen dudas de que el circuito esté terminado en los plazos previstos y a tiempo para el GP de España, Luis García Abad, afirma que no hay moytivo para alarmarse: “Vamos a buen ritmo, tal como se había planeado y estaremos listos para organizar un evento de prueba antes del gran premio y realizar todas las comprobaciones finales con la Fórmula 1 y la FIA antes de la carrera de septiembre”, advierte.
Las obras del circuito de Madring comenzaron hace poco más de un año, generando gran expectación. La ciudad ha firmado por 10 años con la F1, mientras que el Circuit de Barcelona, que este mes de junio celebrará el GP de Barcelona-Catalunya, se alternará binualmente con Spa-Francorchamps a partir de la próxima temporada.
- El pacto del PSG con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez
- Siempre estaba con Messi pero me escapaba y no iba a clase. Me faltó cabeza, si pudiera volver atrás hubiera llegado al primer equipo del Barça
- La investigación del Tottenham pone al Bernabéu bajo sospecha
- Maldini avisa a Luis Enrique tras ganar la Champions: 'Dijo que el mérito es de los jugadores...
- El reencuentro más esperado y tenso entre Susana Guasch y Luis Enrique: 'Me mataron en la tanda de Marruecos y España
- El Barça estudia recomprar a Jan Virgili
- Guti desvela el motivo real por el que abandonó 'El Chiringuito': 'Eran muy malos
- Jane Fonda (88 años): 'Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo