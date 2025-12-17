La FIA inspecciona el MadRing, que avanza a buen ritmo

Madrid ha querido acallar los rumores que apuntaban que la demora de las obras de su futuro circuito urbano de Fórmula 1, el MadRing, les impediría llegar a tiempo a septiembre de 2026, cuando está prevista la primera de las diez ediciones del GP de España que tiene firmadas. Esta semana han recibido a una delegación de técnicos de la FIA, que han podido constatar el proyecto marcha a buen ritmo.

La inspección estaba programada desde hace tiempo y que forma parte de las labores habituales de supervisión que la Federación Internacional acostumbra a llevar a cabo en cada nuevo circuito, para comprobar si se ajusta a los plazos y criterios establecidos, además de compartir valoraciones y sugerencias on los promotores de los proyectos.

En el caso del MadRing la visita de la FIA se desarrolló sin ningún tipo de incidencia y sus responsables han querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Aseguran que todo está en orden y va según lo previsto. De esta forma, contradicen las informaciones filtradas por la prensa italiana, que advirtió que un retraso considerable en las obras, sugiriendo que Imola, cuyo contrato con la F1 ha expirado en 2025 y ya no aparece en el calendario del próximo año, podría reemplazar a la capital de España.

En IFEMA ya está en marcha la construcción del edificio de boxes y el asfaltado también ha comenzado, un paso decisivo para la configuración definitiva de la pista. El proyecto debe estar finalizado el último día del mes de mayo de 2026 para contar con margen suficiente de cara a la celebración del evento, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.