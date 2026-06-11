La FIA escuchará las quejas de Alpine por la sanción de Gasly en Mónaco

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya ya ha echado a rodar con el 'media day', tan solo cuatro días después de la última carrera en Mónaco, que no estuvo exenta de polémicas. Y precisamente, una de ellas ha sido una de las grandes protagonistas en el 'paddock' de Montmeló este jueves. Y es que la FIA ha anunciado que acepta el "derecho de revisión" presentado por Alpine para intentar impugnar las sanciones impuestas a Pierre Gasly y que lo privaron de estar en el podio (fue séptimo), el primero para el francés desde Bakú 2021.

Gasly fue sancionado por exceso de velocidad en el 'pitlane' durante la carrera en el que, para él, es como su gran premio de casa, debido a la próximidad entre Montecarlo y Francia. Terminó tercero en pista, pero perdió el podio debido a dos sanciones de 5 segundos por superar el límite máximo de velocidad permitido en el pitlane (60 km/h), en 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente. Una decisión que no gustó ni al piloto ni al equipo, quienes se acogieron al "derecho de revisión".

Pierre Gasly durante el GP de Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Estoy destrozado... no hay palabras para describir el dolor de perder un podio en la Fórmula 1 y en las calles de Mónaco. Estoy devastado. Cruzamos la meta en tercer lugar, y eso es todo lo que quiero recordar. He soñado con ese podio miles de veces; todos hemos trabajado muy duro durante años para lograr momentos como este, y no se siente justo que nos lo arrebaten así. Realmente espero que se haga justicia. Lucharemos por ello con mi equipo", dijo Gasly tras la carrera dominical.

Durante la jornada de hoy se ha anunciado que los comisarios aceptan la petición del equipo para llegar hasta el final del asunto. Cabe matizar que el ejercicio del derecho de revisión depende de la capacidad del equipo para demostrar que existen uno o varios elementos "nuevos, significativos y pertinentes" que los comisarios no tuvieron en cuenta a la hora de interponer la sanción. Y al parecer, la explicación del equipo francés los ha convencido.

Un problema con el sistema de bucles de cronometraje

Por otro lado, los documentos de la FIA señalan que la audiencia, que se celebrará en algún momento de este jueves, se dividirá en dos segmentos. En la primera, Alpine presentará pruebas y alegatos para demostrar que existe un elemento nuevo y relevante. Si los comisarios consideran que se cumplió con los requisitos, comenzará la segunda parte para reconsiderar los méritos de las penalizaciones.

El pasado fin de semana, hasta cinco pilotos fueron sancionados por exceso de velocidad en el 'pit lane': el francés, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Franco Colapinto. Eso generó precocupación y la idea de que podría haber habido problemas con el sistema de bucles de cronometraje utilizado para controlar la velocidad en el pitlane. Ese, para Alpine, podría haber sido el desencadenante de tantas sanciones.