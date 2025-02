¿Por qué la FIA ha eliminado el punto por vuelta rápida?

El pasado mes de octubre la FIA se reunió en el Consejo Mundial de Automovilismo en París, donde se tomó la decisión de suprimir por completo a partir de la temporada 2025 el punto extra por vuelta rápida que se otorgaba en cada carrera en la Fórmula 1.

Ese punto extra lo sumaba aquel piloto que lograse completar la vuelta más rápida de la carrera siempre y cuando finalizase entre las diez primeras posiciones en dicho el Gran Premio. Con el objetivo de potenciar el punto extra, la FIA decidió que tan solo el top-10 podría optar a conseguirlo para darle emoción a los últimos giros de cada carrera. Además, de esta forma, ningún piloto de la parte de atrás entraría a cambiar neumáticos en la última vuelta, y ya sin nada que perder, únicamente para tratar de arañar un punto.

Ricciardo y Singapur

Pero aun así, no se logró evitar la polémica. Durante el último Gran Premio de Singapur, una acción de Ricciardo puso en debate la normativa de la vuelta rápida, hasta que la FIA decidió eliminarla para este 2025. Por aquel entonces, la pelea Verstappen-Norris por el Mundial de F1 todavía seguía viva. El piloto de McLaren tenía en su bolsillo ese punto extra al haber realizado la vuelta más rápida al circuito de Marina Bay, pero entonces apareció Daniel Ricciardo. El australiano, que se encontraba fuera del top-10, entró en boxes en la última vuelta para cambiar neumáticos y arrebatarle el mejor tiempo a Norris.

Hasta ahí, todo correcto. La polémica surgió porque a Ricciardo, piloto de RB Visa Cash APP (escudería filial de Red Bull), no le servía de nada haber realizado la vuelta rápida, ya que al haber quedado fuera del top-10 no sumó el punto extra. Pero sí que se lo quitó a Norris y favoreció a Max Verstappen, su rival por el título, algo que provocó el enfado en McLaren. Tras esta acción, la FIA decidió suprimir el punto extra por vuelta rápida, pero en su día no dio ninguna explicación. Ha sido ahora cuando el máximo organismo del automovilismo se ha pronunciado. La FIA habla de "polémica" para justificar la eliminación de la normativa.

Tema controvertido

"Desde el año 2019, un piloto que terminaba entre los diez primeros podía ganar un punto extra haciendo la vuelta más rápida de la carrera. A veces, esto significaba que seguían empujando duro y dándolo todo para obtener la recompensa al final, o incluso haciendo paradas en boxes tardías para cambiar neumáticos y aumentar su puntuación", narra la nota publicada en la web oficial de la F1. "Pero esto también permitía la posibilidad de que un coche fuera de los diez primeros hiciera una parada en boxes y se llevara el punto de otro piloto, aunque no fuera a puntuar. Y como la bonificación a veces es un tema controvertido, este año 2025 se ha tomado la decisión de eliminarla del sistema de puntuación", concluye.