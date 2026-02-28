¡La FIA dicta sentencia! Anuncia medidas por la polémica por el motor de Mercedes

A solo una semana del inicio del Mundial de Fórmula 1, la polémica de los motores Mercedes vuelve a dejar un nuevo capítulo. La laguna en la unidad de potencia del W17, que generó tanto malestar entre otras escuderías de la parrilla como Ferrari o Audi por sus supuestas ventajas en pista, acaparó una gran cantidad de titulares a lo largo de la pretemporada de Fórmula 1. Y tras largas conversaciones con las marcas y una votación para tomar cartas sobre el asunto, la FIA ha anunciado medidas restrictivas en la medición de compresión de los motores.

Cabe recordar que de cara a este curso (con el cambio de reglamento ya en activo), la relación de compresión de los motores, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido de 18:1 a 16:1. La polémica saltó a finales del pasado mes de diciembre, cuando surgió el rumor de que Mercedes habría logrado cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, como lo mide la FIA, mientras que aumentaría en condiciones más calientes, cuando el monoplaza echa a rodar en el asfalto. Esto le podría otorgar unas valiosas décimas de ventaja respecto al resto de monoplazas.

George Russell durante los test de Bahréin, al volante del W17 / EFE

Esto provocó un auténtico malestar entre el resto de fabricantes de la parrilla, que consideraron que esto daría cierta ventaja a Mercedes, por lo que presentaron quejas ante la máxima federación del automovilismo. Durante las últimas semanas, la FIA estudió la situación y mantuvo reuniones con los fabricantes de motores, y hace tan solo unas jornadas se supo que había presentado una propuesta para que a partir del 1 de agosto de este 2026, la relación de compresión se produzca en caliente, concretamente a 130º.

De esta forma, organizó una votación electrónica entre los cinco fabricantes de unidades de potencia, en la que debían votar en relación a la medida propuesta. Pasados los 10 días de margen de reflexión, ya hay resolución. Finalmente, se ha decidido medir las relaciones de compresión del motor tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio, y posteriormente medirlas solo en condiciones de funcionamiento a 130 °C. Esta última medida entraría en vigor a partir del curso 2027. Según anunció el organismo, todos los fabricantes se mostaron a favor de la medida.

El comunicado de la FIA

"Se ha realizado un esfuerzo significativo para encontrar una solución al tema de la relación de compresión", dijo la FIA a través de un comunicado. "Este parámetro, que era uno de los objetivos fundamentales de esta normativa para atraer a nuevos participantes a la categoría, está limitado en la normativa a 16:1, medido en condiciones frías", continuaba diciendo.

"La FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determine que la relación de compresión se controlará tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio de 2026, y posteriormente solo en las condiciones de funcionamiento (130 °C) a partir de 2027", expresó la FIA. Por lo tanto, estos cambios llegarían antes de lo previsto, concretamente antes de la ronda 8 de la temporada, concretamente para el mítico Gran Premio de Mónaco. Será antes de lo previsto en un inicio, puesto que se especulaba con que la medida entrase en vigor el primer día de agosto.