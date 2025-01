La FIA dice adiós a Herbert, el 'hater' de Alonso

Se confirmó lo que era un secreto a voces en la Fórmula 1. La FIA anunció de manera oficial que el polémico Johnny Herbert ya no será comisario de pilotos a partir de la temporada 2025. El organismo rector explicó en un comunicado que las dos partes habían "acordado mutuamente" que el papel que cumplía Herbert, ganador de tres Grandes Premios entre 1989 y 2000, era "incompatible" con su trabajo en los medios, dejando atrás una etapa de varias controversias, algunas que incluyeron al campeón actual, Max Verstappen, o al dos veces coronado Fernando Alonso.

"Lamentamos anunciar hoy que Johnny Herbert ya no ocupará el puesto de comisario de pilotos de F1 de la FIA. Johnny es muy respetado y ha aportado una experiencia y unos conocimientos inestimables a su función. Sin embargo, tras un debate, se ha acordado mutuamente que sus funciones como comisario de la FIA y las de comentarista de los medios de comunicación son incompatibles. Le agradecemos su servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", expresó la entidad regidora de la F1 en sus redes sociales.

CONTRA ALONSO Y VERSTAPPEN

Son varios los pilotos del paddock que las han tenido con Herbert por sus polémicas decisiones. Fernando no ha podido escapar a sus polémicas, la más recordada durante la reciente temporada con los 20 segundos de sanción que le impusieron al asturiano por defenderse de George Russell en Melbourne, provocando el accidente del inglés en la penúltima vuelta aunque sin responsabilidad directa del Aston Martin.

Y es que Herbert y Alonso nunca se han tenido demasiadas simpatías y de hecho el español le dejó en evidencia ante las cámaras, cuando el ex piloto, comentarista de 'FOX', pidió su retirada en 2016. Fernando, entonces en McLaren, se dirigió a Herbert en plena conexión en directo y le soltó: "No me estoy retirando. Soy campeón del mundo y tú terminaste como comentarista porque no fuiste campeón del mundo".

Herbert también recibió críticas de Max Verstappen y su padre Jos el año pasado, después de ser uno de los comisarios que le dieron al piloto de Red Bull una penalización de 20 segundos por una maniobra agresiva contra Lando Norris, además de respaldar públicamente su decisión defendiendo al piloto de McLaren en la TV británica. El padre de Max sugirió que ciertos comisarios tenían más simpatía por determinados pilotos y agregó: "No creo que deban hablar con los medios en absoluto".