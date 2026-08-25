La FIA denuncia el acoso en redes tras la sanción a Colapinto

El domingo, en el GP de los Países Bajos, Franco Colapinto (Alpine) recibió un 'Drive Through' porque los comisarios consideraron que debía haber frenado en plena recta durante el accidente de Max Verstappen. El argentino había completado la primera vuelta en décima posición, en zona de puntos, pero fue castigado con severidad.

Además, en la segunda mitad de la carrera recibió otra sanción de 10 segundos por no levantar lo suficiente el pie con bandera amarilla y la FIA le quitó dos puntos de la Superlicencia por el adelantamiento a Tsunoda.

Después de la carrera, Colapinto cargó contra los comisarios: "Era mucho más peligroso clavar los frenos a mitad de la recta que hacer lo que hice, podrían ser mucho más flexibles. A veces creo que les falta un poco de criterio", opinó el argentino.

A partir de aquí los seguidores de Colapinto estallaron en redes sociales, con una una ola de insultos contra los jueces de la FIA. El director ejecutivo de Mercado Libre, Sean Summers, patrocinador de Colapinto y Alpine, se sumó a las críticas: "Los comisarios están socavando la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización", lanzó.

Ahora, en respuesta a esta campaña de acoso, la FIA ha emitido el siguiente comunicado:

"Tras el Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA recibieron insultos en internet después de imponer sanciones deportivas de acuerdo con el reglamento de la FIA. La Coalición Unidos contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso en internet. Los desacuerdos sobre las decisiones son parte del deporte, pero nunca deben justificar amenazas ni ataques personales".

"En 2023, la FIA fundó la coalición Unidos contra el Abuso en Línea después de que un comisario de pista fuera víctima de acoso selectivo tras el Gran Premio de Estados Unidos. Hacemos un llamamiento a todos los implicados en nuestro deporte para que se traten con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea", reclaman.