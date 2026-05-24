La FIA declara la carrera de Canadá en "Riesgo de Lluvia"

La FIA ha declarado la carrera principal del Gran Premio de Canadá bajo "Riesgo de lluvia". La prueba disputará este domingo 24 de mayo a las 16:00 en horario local, cuando en España sean las 22:00 h. y dado que la previsión de tormentas en Montreal durante esa franja horaria es superior al 40%, los equipos tendrán la posibilidad de romper parcialmente el parque cerrado.

El nuevo reglamento en 2026 incluye la norma "Rain Hazard" (en inglés), que permite modificar dos aspectos en los monoplazas para una carrera en agua. Uno de ellos se refiere a la configuración de la aerodinámica activa delantera: para reducir la carga aerodinámica en ciertas fases y evitar que el coche se acerque demasiado al asfalto.

La segunda afecta a la altura del coche para elevarlo y proteger el suelo en condiciones de lluvia.

En condiciones de agua, los nuevos F1 generan mucha más carga y se pegan demasiado al asfalto con la configuración de seco, lo que puede desgastar la plancha del suelo en exceso, por debajo de los límites permitidos, lo que daría lugar a una descalificación. Con los ajustes de “Riesgo de lluvia” se evita esta situación.