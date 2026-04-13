La FIA dará voz a los pilotos por el reglamento: "El grupo de whatsapp echa humo"

El accidente de Oliver Bearman en Japón, por fortuna sin consecuencias graves, puso al descubierto el déficit de seguridad del nuevo reglamento de la F1. “Es evidente que como categoría debemos mejorar. Si nos escuchan, harán cambios", lanzó Carlos Sainz, presidente de la asociación de pilotos (GPDA). La FIA y la FOM captaron el mensaje y han decidido dar voz a los pilotos antes de tomar una decisión el próximo 20 de abril, cuando anunciarán las modificaciones que se introducirán a partir del próximo GP de Miami (1-3 de mayo).

Las conversaciones para ajustar la normativa empezaron el pasado 9 de abril y continuarán los días 15 y 16, con la participación de los técnicos de los equipos, que elaborarán un catálogo de propuestas a debatir con la FIA y los organizadores del campeonato, Liberty Media y FOM.

Y antes de alcanzar un acuerdo en la cumbre programada para el día 20, convocarán a los protagonistas del ‘gran circo’ mediante videoconferencia para que todos los pilotos que lo deseen puedan defender sus argumentos y dudas respecto al actual formato de competición.

Ajustes en dos fases

Teniendo en cuenta la millonaria inversión de las escuderías para adaptar los coches a la normativa que ha entrado en vigor en 2026 y, en principio, para los próximos cuatro años, no se esperan cambios demasiado drásticos, aunque todas las partes implicadas coinciden en que la clasificación que vimos en Australia, China y Japón no respondió a las expectativas y la batalla por la pole requiere ajustes en pos del espectáculo. En cuanto a las carreras, existe mayor división de opiniones.

La F1 y los equipos dominantes con el reglamento, en especial Mercedes, están a favor del show de los domingos en los tres grandes premios disputados hasta la fecha, mientras que muchas de las estrellas del campeonato, como Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris o Fernando Alonso, son muy críticos con la constante gestión de baterías, que les obliga a levantar el pie en puntos dónde antes atacaban a fondo y hablan de pilotaje ‘antinatura’, adelantamientos “artificiales” y peligrosidad por el diferencial de energía.

En la primera reunión de los técnicos no hubo grandes conclusiones, ni se aportaron soluciones claras, aunque parece que la idea es actuar sobre el 'software' de gestión. Se están realizando simulaciones sobre la incidencia que tendría disminuir la potencia eléctrica –y aumentar la recuperación de energía– en las prestaciones de los coches.

La FIA planea una intervención progresiva, quizá en dos fases, según adelantó Nikolas Tombazis, director de competición de este organismo. Es probable que centren los primeros cambios en la clasificación y tengan en cuenta la valoración de seguridad de los pilotos, a la espera de tomar otras medidas más adelante.

"En el famoso grupo de whatsapp que fundamos en 2015 o 2016 ahora hay un chat que echa humo. Nunca se había visto tan activo, los pilotos están transmitiendo sus ideas, soluciones y el punto de vista técnico", ha revelado Alex Wurz, presidente del sindicato de pilotos, en sintonía con el mensaje de Carlos Sainz.

"Hay velocidades de 30, 40 o 50 km/h mayores con el botón de boost. Imagínate que vamos a Las Vegas o Bakú y pasa un problema similar al de Japón, pero sin las mismas escapatorias. Espero que la F1 recapacite”, remarcó el español tras la carrera de Suzuka.

Por ahora todo son buenas palabras, margen de confianza, pero si en la pista no se perciben mejoras significativas, el pulso continuará. Y la F1 puede seguir perdidendo apoyo de los aficionados, como se ha visto en la bajada de audiencias global.