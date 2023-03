La FIA da permiso a Hamilton para usar piercing

El piloto británico de Mercedes ha recibido una exención médica de los comisarios para seguir llevando el piercing de la nariz La FIA acepta el argumento del equipo: "Existe preocupación por la desfiguración con los frecuentes intentos de extracción del dispositivo"

Lewis Hamilton ha recibido una exención médica para seguir llevando joyas en el GP de Bahrein. En concreto, los comisarios de la FIA han aceptado que el piloto británico mantenga el piercing de la nariz, ya que Mercedes ha alegado riesgo de desfiguración debido a "los frecuentes intentos de extracción del dispositivo".

La pasada temporada los nuevos directores de carrera de la F1 Niels Wittich y Eduardo Freitas pusieron especial énfasis en recordar a los pilotos el reglamento FIA que prohíbe la utilización de elementos de joyería en los grandes premios por motivos de seguridad. El Apéndice L, Capítulo III , Artículo 5 del Código Deportivo Internacional de la FIA estipula que: "El uso de joyas en forma de piercing corporal o cadenas metálicas para el cuello está prohibido durante la competición y, por lo tanto, puede ser controlado antes de la salida".

Wittich advirtió que el uso de joyas podría "obstaculizar las intervenciones médicas y que en el caso de que se requieran imágenes médicas para informar del diagnóstico tras un accidente, la presencia de joyas en el cuerpo puede causar complicaciones y retrasos significativos. La presencia de joyas en o alrededor de las vías respiratorias puede plantear riesgos extra específicos en caso de que se desprendan durante un accidente y sean ingeridas o inhaladas".

A Hamilton se le concedió una exención a principios de la pasada temporada y la FIA decidió incluir las joyas en el formulario de control que tienen que presentar los equipos al principio de cada gran premio. En vísperas del GP de Singapur el heptacampeón consiguió una nueva prórroga, pero Mercedes fue sancionado con 25.000 euros.

Seguimos con el tema de las joyas en los pilotos. FIA acepta reporte médico de Mercedes y no habrá sanción para Hamilton.



Jewellery matter still going on. FIA accepts Mercedes medical report and Hamilton won't be penalized #f1 pic.twitter.com/VKrEiB0Baz