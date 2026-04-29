La FIA considera modificar el reglamento para salvar el desastre de Honda y Aston Martin

Honda y Aston Martin podrían tener un inesperado bote salvavidas en su interminable río de desgracias esta temporada. A pesar de los infinitos problemas que acumula la fabricante de motores nipona y el equipo británico, la FIA estaría considerando echar una mano a la escudería para que pudiese engancharse al resto de la competencia en los próximos meses.

Todo radica en el límite del ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora), un mecanismo desarrollado por la FIA esta temporada para ayudar a los equipos más rezagados en la clasificación. Si el déficit de rendimiento del coche de algún equipo es del 2% respecto al más rápido -en este caso Mercedes-, dicha escudería tendría la oportunidad de realizar una mejora para 2026 y otra para 2027. Si el déficit es del 4% o superior, se podrían realizar hasta dos cambios en la unidad de potencia esta temporada y dos más la siguiente.

Es un clavo ardiente al que se agarra Aston Martin, que tiene previsto entrar en el ADUO para poder modificar ciertas cosas de su motor desde la primera carrera. Esta ayuda tiene un matiz; las ventajas son limitadas y si un fabricante ha podido modificar su unidad de potencia, este sistema no aplica para el equipo una segunda vez. En casos como el de Honda, donde una ventana se antoja insuficiente para poder competir con el resto de monoplazas, se trata de una limitación severa.

Lawrence Stroll y Koji Watanabe escenificaron el compromiso de Aston Martin y Honda durante el último GP de Japón / Aston Martin F1 Team

Todo eso podría cambiar en las próximas semanas. Según apunta 'The Race', la FIA estaría evaluando revisar dicho límite para que ningún fabricante rezagado se vea limitado en su intento de volver a ser competitivos. En otras palabras, si Honda no consigue entrar dentro del 4% durante la segunda mitad del año, podría volver a entrar en el ADUO y modificar su unidad de potencia más veces. Es algo clave para el equipo, que además tendría más libertad para gastos y pruebas de banco sin tantas restricciones de por medio.

Alonso, pendiente de Honda y Aston Martin

Tal y como avanza el medio en cuestión, las escuderías estarían dispuestas a valorar el tema para poder ayudar a Honda. Y es que, según 'The Race', ningún fabricante considera que la nefasta situación de Honda sea algo beneficioso para la competición y cualquier ayuda es poca para que la fabricante de motores nipona resucite.

Fernando Alonso duda si seguir un año más en F1 / @ACM_Media

Podría ser algo importante de cara al futuro de Fernando Alonso, que todavía se debate si seguir un año más en la Fórmula 1. Que Aston Martin sea capaz de encontrar rendimiento a su AMR26 es clave para el devenir del asturiano, que valorará su situación en los próximos meses.