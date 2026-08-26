La FIA confirma la segunda medición del ADUO... ¡con nuevo 'palo' a Red Bull!

Fue la noticia bomba tras el GP de Canadá: la FIA anunció, tras un primer periodo de revisión del rendimiento de los motores de la parrilla de Fórmula 1, que Red Bull-Ford era el motorista con mejor desarrollo del primer tramo de medición. Una decisión que sorprendió a muchos en un momento en el que el Mercedes parecía ser el claro dominador de la parrilla, habiéndose impuesto en las cinco primeras citas del curso.

El sistema 'Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización' (ADUO) debe ayudar a los fabricantes de motores más rezagados y con peor rendimiento. Pero lejos de la realidad, sorprendió mucho cuando en la pasada revisión la máxima federación internacional anunció que Mercedes, la clara dominadora, entraría en ADUO y podría actualizar su unidad de potencia en una ocasión este curso y otra vez en 2027.

Y ahora, tras una nueva revisión, parece que la película no ha cambiado demasiado. El motor de combustión interna Milton Keynes seguiría siendo el mas fuerte, según el análisis de la federación, que analiza el rendimiento desde la carrera inaugural en Albert Park (Australia) hasta Hungaroring (Hungría).

De esta manera, Mercedes vuelve a entrar en la ventana del 2-4% de la referencia, con el derecho de poder realizar una modificación este año y otra para 2027. Por su parte, el resto de motoristas, Ferrari, Audi y Honda siguen más allá del 4%, con derecho a implementar dos actualizaciones este curso y otras dos para el próximo. Cabe destacar que la medición se lleva a cabo dejando de lado la parte eléctrica, que tiene un 50% de protagonismo en los prototipos actuales.

Una tercera medición en camino

En cuanto a Honda, cabe destacar que no entra en esta medición la nueva actualización que el fabricante japonés implementó en el AMR26 y que permitió un paso hacia adelante para Aston Martin, con Fernando Alonso entrando en los puntos y terminando en novena posición.

Sin duda, se trata de un nuevo varapalo para Red Bull, que solo ha conseguido cuatro podios (todos de Max Verstappen) en lo que va de curso frente a los dieciséis cosechados por la escudería de Brackley. Por otro lado, Red Bull se encuentra cuarta en el mundial por equipos, a 239 puntos de Mercedes. Sin duda, una clara desventaja.

Tras la primera medición, Red Bull ya mostró su descontento con el resultado, y solicitó una revisión, petición que no tiró hacia adelante. Veremos si, de nuevo, la fábrica de las bebidas energéticas tiene algo que decir en un momento en el que, claramente, se encuentran en plena desventaja en frente a sus rivales. Habrá una tercera medición entre el GP de los Países Bajos y el de México.