La Fórmula 1 valora añadir más carreras al sprint en 2027

La Fórmula 1 se enfrentó el pasado fin de semana a la cuarta de las seis carreras al sprint previstas para este curso 2026. Desde su implantación en el año 2021, el 'Gran Circo' ha ido añadiendo carreras cortas de forma progresiva. El resultado ha sido tan positivo, que el campeonato planea seguir aumentando este número de cara a 2027.

Así lo ha anunciado recientemente Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1. El 'jefazo' del campeonato confirmó a 'Sky Sports' que el calendario del próximo curso se dará a conocer en breve y que espera que la competición amplíe el número de carreras en sábado.

“Si te acuerdas, al principio la gente se mostraba muy escéptica respecto a lo que estábamos haciendo. Y creo que fuimos valientes al pensar fuera de lo convencional. Si ves el resultado, con 150 000 personas en Silverstone el viernes, no dirás que algo que genera acción haya salido mal", comenzaba valorando. "

"Por eso, creo que este es el camino a seguir. Y estamos a punto de anunciar una cifra mayor para el futuro, lo cual ocurrirá cuando demos a conocer el calendario”, expresó el italiano.

Fue la temporada después de la pandemia, en 2021, cuando empezaron a desarrollarse las sprints, con 100 kilómetros de distancia y con distinto número de vueltas dependiendo del trazado.

El Gran Premio de Gran Bretaña, Italia y Brasil vivieron las primeras y desde entonces el número se duplicó hasta alcanzar las seis en 2023. Este curso se han llevado a cabo en Shanghái, Miami, Canadá, Gran Bretaña y aún quedan por disputarse las de Países Bajos y Singapur.