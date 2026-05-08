La FIA confirma cambios en los motores para 2027

El pasado Gran Premio de F1 en Miami puso de manifiesto que los pequeños cambios introducidos tras la reunión de todos los implicados han dado buenos resultados. Después de este primer paso para adaptar la nueva reglamentación que ha entrado en vigor en 2026, la FIA está dispuesta a seguir mejorando.

El organismo internacional ha confirmado que habrá cambios en los motores para 2027, tras una nueva reunión con los equipos y los cinco fabricantes en liza en el campeonato en la que se acordó introducir "cambios evolutivos adicionales en el reglamento del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026".

Tal y como explicó la propio FIA en un comunicado, la mencionada reunión arrancó con una revisión de los cambios que se llevaron a cabo en Miami y se "consideró que estas medidas, diseñadas para mejorar la seguridad y reducir la acumulación excesiva de puntos, habían mejorado la competición y representan un paso positivo en el perfeccionamiento continuo del marco de 2026". Por otro lado, se informó de que no se habían identificado problemas importantes ni preocupaciones de seguridad tras la implementación en Miami.

Fernando Alonso, en el pasado GP de Miami / Aston Martin F1

En la nota se afirma que se está llevando a cabo una evaluación adicional del paquete de Miami con vistas a la introducción de nuevos ajustes en eventos futuros entre los que se incluyen "revisiones para mejorar la seguridad en la salida y medidas para mejorar la seguridad en condiciones de lluvia". Una vez definidas se darán a conocer a los diferentes equipos.

Por otro lado, se trataron medidas a largo plazo y se acordó "introducir cambios evolutivos en las reglas relativas a los componentes de hardware, para que la competición sea más segura, justa e intuitiva para pilotos y equipos".

Debate más detallado

Entre las medidas acordadas en esta reunión previstas para 2027 se contempla "un aumento nominal de la potencia de los motores de combustión interna (MCI) de aproximadamente 50 kW, junto con un incremento del caudal de combustible y una reducción nominal de la potencia de despliegue del sistema de recuperación de energía (ERS) de aproximadamente 50 kW". Una medida que tiene como objetivo devolver en parte la importancia al motor y menos a la electrónica.

Por otro lado, se llegó a la conclusión de que la complejidad de la nueva normativa y sus posibles mejoras hace necesario "un debate más detallado en grupos técnicos integrados por equipos y fabricantes de unidades de potencia antes de la aprobación definitiva".

Según apuntó la FIA en su nota, las propuestas finales presentadas en la reunión son el resultado de una serie de consultas celebradas durante las últimas semanas entre la FIA y diversas partes interesadas, con la participación de los pilotos de F1.

Tras esta primera reunión, el siguiente paso será presentar formalmente estos cambios normativos, una vez perfeccionados, para su votación electrónica en el Consejo Mundial del Deporte del Motor, una vez que los fabricantes de unidades de potencia hayan votado sobre el paquete.