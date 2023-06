La FIA celebra su Asamblea General en Córdoba

La F1, los 10 equipos y Pirelli han obtenido la Acreditación Ambiental de Tres Estrellas FIA en su camino para lograr las cero emisiones en 2030 Desde este martes y hasta el jueves, la cumbre de la FIA reúne a más de 600 representantes de 143 países en la ciudad andaluza

Córdoba acoge desde este martes la Asamblea General de la FIA, que reúne a más de 600 representantes de los 268 miembros de la federación, pertenecientes a 143 países. Entre los temas candentes se debatiran las cuestiones medioambientales, pero también las nuevas entradas de equipos que solicitado ingresar en F1 en 2026, la posible ampliación del calendario 2024 de F1 o futuro de los rallies.

Las sesiones de la Asamblea continuarán hasta jueves 22 en el Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones de Córdoba. Habrá dos áreas destacadas, como es el Consejo Mundial del deporte Automóvil y el Consejo Mundial sobre Movilidad. También habrá una reunión del Senado de la FIA.

Durante la última edición del GP de España, una delegación cordobesa presentó la Asamblea junto al presidente de la FIA Ben Sulayem y el presidente de la Federación Española, Manuel Aviñó.En el ámbito de la movilidad y el medio ambiente las iniciativas más conocidas son los ensayos del NCAP y GreenNCAP, que valoran la seguridad de los automóviles y también su huella medioambiental.

Setting the sustainability standard - all ten @F1 teams, together with Formula 1 and a growing number of promoters, circuits and suppliers have now achieved 3-Star Environmental Accreditation 👏



Read More: https://t.co/gM4zRe8X6P pic.twitter.com/156ydaWXXX