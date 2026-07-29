La FIA aplaza la decisión del calendario de la F1 hasta septiembre

El calendario incierto fue otro de los temas que se trataron durante la reunión de valoración de la primera parte de la temporada de la FIA. La incertidumbre lleva instaurada en una temporada con 21 carreras aseguradas tras anunciarse la prueba en Malasia… aunque Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire. Domenicali aportó cierta luz sobre lo que ocurrirá a final de año: “Sabemos que el WEC ha dicho que no irá a Oriente Medio, nosotros vamos a apurar todo lo que podamos, hasta mediados de septiembre, es triste para nosotros. Si la situación no mejora como nos gustaría, están ahí Qatar y Abu Dhabi, a mitad de septiembre anunciaremos algo por Europa si no podemos ir a otros sitios, hay varias opciones sobre la mesa para acabar el Mundial en Europa”.

E insistió en los plazos que se dan para tomar una decisión: “Si miras temperaturas en Europa en invierno, es menos frío que en Las Vegas cuando hemos corrido, no añadiremos otra carrera en EEUU, en esa época está la NFL con muchos fans y no queremos ponernos delante de algo así tan grande. El tiempo nos debería dejar correr en Europa a pesar de que no sea verano, el deadline es a mediados de septiembre, nos tienen que dar la información que queremos sobre lo que ocurra en Oriente Medio. Sino, habrá carreras europeas, Imola está en la cesta”.

El 'deadline' es a mediados de septiembre, nos tienen que dar la información que queremos sobre lo que ocurra en Oriente Medio. Sino, habrá carreras europeas, Imola está en la cesta

¿Y qué ocurrirá el año que viene? La Fórmula 1 se marca otoño como plazo: “Hay opciones y diferentes planes, todavía hay bastante tiempo para adaptar todo, la situación en Oriente Medio no es ideal, tenemos varios planes y queremos mantener 24 carreras para el año que viene”. Mientras, todo el mundo quiere acoger Grandes Premios, explicó el italiano: “Vamos a ver qué pasa en China, es un mercado potencial para nosotros, estamos recibiendo muchas propuestas para acoger carreras por el mundo, hay nuevos lugares a los que podemos ir para hacer crecer este deporte.

Las negociaciones avanzan bien en África, tenemos de vuelta Portugal, Turquía, hay discusiones en Sudamérica, solicitudes de China y Japón, habría que consolidar en esta zona el mercado primero”. Con Sudamérica se entiende que se refiere a Buenos Aires.

Lando Norris, celebrando su título de 2025 en Abu Dhabi / AFP7 vía Europa Press

Por lo pronto, el Gran Premio de Baréin se disputará en Malasia. ¿Podría disputarse el de Abu Dhabi en Imola para alargar la moda de cambiar nombres? “Somos creativos creando historias para mantener el calendario vivo, no es una tendencia a largo plazo, espero que la situación mejore y podamos celebrar en los sitios que elegimos de primeras”.

Y para cerrar su comparecencia, una pregunta sobre una posible continuación de la película de la Fórmula 1. “Work in progress”, contestó. Habrá segunda parte.