La FIA advierte: "En 2026, los coches serán entre uno y dos segundos más lentos”

La temporada 2025 de F1 todavía sigue su curso, pero la FIA y los equipos de la parrilla no pierden de vista el próximo año. El cambio de reglamento supondrá una revolución en la categoría y nadie quiere dejar escapar ningún detalle. Aunque apenas queden unos meses para implantar la nueva normativa, la Federación Internacional de Automovilismo todavía está acabando de establecer algunos puntos del reglamento. Además, Stefano Domenicali y Nikolas Tombazis han hecho algunas advertencias sobre el futuro de la Fórmula 1.

Los debates en la parrilla

Los cambios en los coches han provocado algunos debates entre los diferentes miembros de los equipos y pilotos, como fue el caso del posible regreso de los motores V10. La evolución de 2026 no se produce de forma lineal, pues se deben corregir algunos errores como fue el caso de las unidades de potencia. En un inicio estas se repartían entre 50% parte eléctrica y 50% motor de combustión, pero la parte eléctrica tuvo que ser reducida al 35% para garantizar la fiabilidad de los monoplazas.

La incertidumbre para 2026

Dadas las dudas de algunos pilotos, Stefano Domenicali, presidente de la F1, envió un mensaje y aseguró que el reglamento iba en la dirección correcta. Por otro lado, Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la Federación Internacional de Automovilismo asegura que con la nueva normativa, los monoplazas se convertirían en coches más lentos.

Aunque las palabras de Tombazis puedan parecer un retroceso, el director de monoplazas de la FIA lo niega. "En la historia de este deporte ha habido periodos en los que los tiempos por vuelta han bajado, pero no creo que eso haya perjudicado a la F1. Uno se acostumbra rápidamente, y además, estas son diferencias que los pilotos perciben; sin embargo, desde fuera, son casi imperceptibles" las palabras de Nikolas Tombazis fueron recogidas por 'Caranddriver'.

Monoplazas más lentos

"Según nuestras simulaciones, los coches serán entre uno y dos segundos y medio más lentos por vuelta. Los equipos desarrollarán los coches rápidamente y pronto nadie se quejará de que sean demasiado lentos. Sin duda, no caeremos al nivel de la Fórmula 2, que es entre 10 y 15 segundos más lenta por vuelta que la actual generación de F1" zanjó.