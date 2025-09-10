La FIA acepta el recurso de Williams por el toque de Sainz y Lawson en Zandvoort

La FIA ha admitido a trámite el recurso presentado por Williams por la sanción impuesta a Carlos Sainz en el pasado Gran Premio de Países Bajos. El madrileño se tocó con Liam Lawson cuando buscaba la séptima posición en Zandvoort, donde acabó 13º, sin puntos.

Ambos pincharon, desllantaron y cayeron al fondo de la parrilla, aunque al madrileño le castigaron además con 10 segundos de penalización dos puntos de penalización en la Superlicencia. Este viernes se celebrará una audiencia vía telemática, en la que un representante de la escudería comparecerá ante comisarios para revisar la sanción.

En la resalida tras el coche de seguridad en la carrera neerlandesa, Sainz intentó adelantar a Lawson por el exterior de la primera curva. El neozelandés, que tenía ventaja en el vértice, modificó su trazada, lo que, reglamento en mano puede hacer, pero con el resultado ya conocido, sabiendo que el toque sería inevitable.

Sainz fue muy crítico con la decisión de los comisarios y en todo momento se mostró disconforme con la sanción. "Ahora, el que va por fuera es un pasajero y depende de lo que decida hacer el de dentro en cuanto a dejarte sin espacio y que luego el de fuera recibe una penalización de diez segundos... Decir 'incidente de carrera' porque eres comisario y no te quieres meter en líos... pues bueno, pero de ahí a decidir dar diez segundos al piloto que va por fuera me parece algo inaudito y que no tiene sentido. Alguien me lo tiene que explicar", argumentó en Zandvoort.

Antes del Gran Premio de Italia, Sainz reveló que tras hablar con los comisarios, éstos le admitieron su error al penalizarlo. "Cuando vieron la evidencia de por qué yo no tenía nada que ver con el accidente o de por qué había sido un incidente de carrera, entraron en razón", explicó.

Williams pidió formalmente su derecho a revisión, que la FIA ha aceptado y este viernes comenzará el procedimiento, que se dividide en dos partes. Un representante del equipo Williams deberá declarar ante los comisarios deportivos el viernes a las 15:30 horas CEST de forma telemática, presentando pruebas "nuevas, significativas y relevantes".

Si los comisarios determinan que las evidencias son claras, se llevará a cabo la segunda parte del procedimiento, en la que Liam Lawson y representantes del VisaRB deberán comparecer.