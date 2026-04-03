La FIA abre los ojos: habrá cambios importantes en el reglamento de la Fórmula 1

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. O en este caso, si supone abrir los ojos después de estar cegado durante tanto tiempo. Es algo que parece estar sucediéndole a la FIA estos días, que viendo las catastróficas audiencias de los tres primeros fines de semana de Fórmula 1 ha decidido pasar a la acción. Y el foco principal es evidente: el reglamento de la presente temporada, uno que no ha terminado de gustar a nadie y que, además, es peligroso.

Es por este motivo que, según avanza 'The Race', se celebrará una crucial reunión la próxima semana entre los principales actores implicados para resolver los mayores problemas del reglamento de 2026. Son muchos los puntos a tratar, pero se centran básicamente en tres aspectos: la seguridad de los pilotos, la arruinada fase de clasificación y, por último pero no menos importante, la pérdida de velocidad a final de recta.

Fernando Alonso, en una curva / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La FIA parece haberse puesto manos a la obra especialmente después del milagro protagonizado por Ollie Bearman, que salvó un catastrófico accidente tras tener un desfase de 50 km/h debido a las características de los componentes eléctricos del motor y del reparto de energía. Las palabras de los pilotos, su insatisfacción y también la de los equipos, sumado a las pobres -por no decir pobrísimas- audiencias de este inicio de temporada obligan a, como bien se dice, recoger cable. Y las soluciones planteadas son las siguientes.

Las soluciones son múltiples

En primer lugar, se espera que la reunión termine con una simplificación del reglamento. De esta manera, no solo se quiere que los pilotos y los aficionados se muestren menos confundidos con las especificaciones actuales, sino que los propios protagonistas ganen peso respecto a la máquina, es decir, su monoplaza o la electrónica. Y es que con el nuevo reglamento, gran parte del talento del piloto se ha perdido, limitado a un programa informático que en muchos casos termina por decidir el resultado.

Se espera también que se aumente la potencia del 'super clipping'. Se busca, con estos cambios, que hacer 'lift and coast', es decir, levantar el pie del acelerador y dejar que ruede por inercia, sea algo más puntual que no la norma durante buena parte de la carrera. En estos momentos están limitados a 250kW y se busca aumentarlo hasta los 350kW.

Kimi Antonelli, líder del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Uno de los cambios más interesantes que se plantean aprobar es el de reducir el despliegue de energía para que no se agote tan rápido. Actualmente, como se ha podido apreciar durante la primera parte de la temporada, los coches tienen demasiada potencia en el lugar equivocado; con los cambios, se busca que la energía se despliegue a lo largo de la recta para que perdure más tiempo. Eso haría los coches más lentos, pero se igualaría todo y el piloto podría ir más al límite en muchas más situaciones. Poder competir sin límites, lo que ha faltado en las tres primeras carreras.

Respecto al tema de la energía, se espera que se reduzca la cantidad de energía que se puede recuperar. Actualmente es de 9MJ por vuelta y podría bajar hasta los 6MJ para facilitar a los pilotos alcanzar el límite de recarga. Los monoplazas irían más lentos, sí, pero se exprimiría al máximo cada vuelta como lleva haciéndose toda la vida. Un efecto que podría recuperarse ampliando drásticamente el uso de la aerodinámica activa en todos los puntos del circuito durante la clasificación.

Son cambios que se prevén que se aprueben en los próximos días, pero el destino final es el mismo: reducir la relación de batería del motor del 45% a algo inferior para que la parte de combustión interna sea más importante. Cualquier cambio es poco para salvar un deporte herido de muerte con la nueva reglamentación, aunque es buena noticia que la FIA se siente a hablar y reconozca los múltiples errores implementados en el nuevo reglamento.