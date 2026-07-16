Ferrari vuelve a la carga con más mejoras y nuevo alerón Macarena

Ferrari vuelve a la carga en Spa y encabeza la lista de equipos que introducen mejoras este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, seguida por McLaren, Racing Bulls y Cadillac.

Tras las victorias de Lewis Hamilton en Barcelona y Charles Leclerc en la última cita de Silverstone, los de Maranello van con todo para seguir recortando diferencias con Mercedes en el campeonato.

Ferrari llega al trazado belga con una configuración aerodinámica renovada y una evolución más eficiente de su famosa ala trasera, 'Macarena', con la que innovó a principio de temporada y ha inspirado a otros equipos. También mejoran la puesta a punto sin el sistema STM tras las pruebas realizadas por s reserva Dino Beganovic en los libres de Austria.

Las largas rectas de Spa pueden poner en evidencia las diferencias que aún existen en cuanto a punta de velocidad respecto al Mercedes. Según avanza la versión italiana de Motorsport, la nueva versión del alerón trasero incrementa la distancia entre los flaps reversibles y el perfil principal, una modificación con la que esperan ganar hasta 11 kilómetros por hora a final de recta.

McLaren también presenta novedades, aunque en su caso el cambio de componentes en su cuarta unidad eléctrica de potencia conlleva una sanción de 10 puesto en parrilla para Lando Norris este domingo. El equipo de Woking montará finalmente la última evolución del motor Mercedes, dos carreras después de que lo hicieran el propio fabricante alemán y varios de sus equipos cliente. Además, McLaren evaluará en los libres del viernes un nuevo alerón trasero.

Visa RB, consolidado en lo alto de la zona media, también introduce actualizaciones, tal como explica su director técnico, Tim Goss: "En las últimas cinco carreras hemos demostrado un gran rendimiento en circuitos con características muy diversas y esta semana supone otra oportunidad para demostrar que nuestro programa de desarrollo del monoplaza es sólido, ya que traemos otro paquete de mejoras", apunta.

Modifican el sistema de refrigeración, que será instalado inicialmente en uno de los monoplazas en Spa, para aplicarlo al segundo coche en Hungría. El recién llegado Cadillac, penúltimo en la tabla de equipos, también incorpora un nuevo paquete con el que espera seguir distanciando a Aston Martin y acercándose a la zona media-baja.