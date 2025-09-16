Ferrari no tira la toalla: Vasseur confía en un podio de Hamilton

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari sigue generando dudas dentro del paddock del 'Gran Circo'. Con el transcurso de la temporada, el británico solo ha conseguido la victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de China y el tercer puesto en la carrera al sprint del sábado en Miami. Hamilton ya ha perdido la oportunidad de alzarse con el primer podio en 16 rondas y hasta final del curso solo cuenta con 8 intentos.

Entre las críticas al siete veces campeón del mundo también aparecieron sus exigentes palabras en Hungría. Las declaraciones tras el Gran Premio provocaron que aparecieran los rumores sobre su despido de la escudería italiana e incluso en algunas ocasiones se habló de su retirada de la Fórmula 1.

El sueño del podio

Aunque las complicaciones no cesan en Ferrari, Frédéric Vasseur, jefe del equipo, no pierde la esperanza y sigue soñando con el primer podio de Hamilton vestido de rojo. El directivo de Ferrari recalcó que algunos trofeos de esta temporada se habían repartido por azar y no resultados y esto le animaba a no rendirse. "Russell ha estado un par de veces en el podio este año y sí, podemos esperar que Lewis esté en el podio" confesó Vasseur al acabar el fin de semana en Monza.

Subestimar el cambio

Vasseur también destacó en unas declaraciones de Fórmula 1, la importancia del cambio que había vivido Hamilton durante la temporada para respaldar su situación. "No sé si subestimamos la importancia del cambio. Probablemente, porque pasó 10 años en McLaren y luego 12 en Mercedes, pero fue una especie de continuidad: dos equipos con sede en el Reino Unido con el mismo motor y el mismo entorno".

Hamilton recupera el ánimo

Por ahora, el límite de Hamilton en una carrera dominical ha sido la cuarta posición. Mientras que acumula dos podios en las carreras al sprint. Los domingos siguen siendo complicados para Hamilton, pero Vasseur no tira la toalla y confía en el podio durante la parte final de la temporada. "Al fin y al cabo, su ritmo fue mejor al principio comparado con el de Charles, está en un estado de ánimo mejor" las palabras de Vasseur fueron compartidas por 'SoyMotor'.

"Estoy completamente convencido de que lo logrará. Tenemos que apoyarlo a diario, y yo apoyaré a Lewis a diario. Es cuestión de apoyo y mentalidad. Está totalmente comprometido, se esfuerza al máximo. Intenta sacar lo mejor de todos, y siempre contará con mi apoyo" aclaró Vasseur a 'F1'.