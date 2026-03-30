Ferrari tendrá su propia grada en el Circuit de Barcelona-Catalunya

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de F1, el primero bajo esta denominación y tras la firma de renovación del trazado catalán en un formato bianual, contará con una 'Grada Ferrari', según informó el circuito en un comunicado.

En esta nueva sección, denominada "Scuderia Ferrari HP Grandstand", podrán reunirse por primera vez en la historia del Circuit los aficionados de una de las escuderías más emblemáticas y reconocibles del campeonato para la cita programada del 12 al 14 de junio.

Los fans de la escudería del 'Cavalinho rampante' estarán ubicados en la zona de la curva 5 (Grandstand M) uno de los puntos técnicos del circuito, y que es además una de las gradas cubiertas del Circuit. Como parte de la experiencia, todos los asistentes recibirán las emblemáticas banderas de la Scuderia Ferrari, que podrán ondear durante todo el fin de semana para mostrar su apoyo al equipo, convirtiendo la zona en una gran 'mancha' roja.

Con esta "Scuderia Ferrari HP Grandstand", en el circuito habrá tres secciones con denominación propia. La de los seguidores del equipo italiano se unirá a la Grada Carlos Sainz (Tribuna B) y a Alonso Land, como se conoce popularmente a la ubicación de los fans de Fernando Alonso. Ambas fueron confirmadas en la pretemporada de este curso 2025.

Precios especiales

Las entradas para la Grada Ferrari, al igual que las localidades para la Grada CS55 y Alonso Land, se podrán adquirir de forma exclusiva a través de la web oficial del trazado catalán.

Según informó el Circuit, las localidades en esta grada se pueden adquirir en formato de abono de tres días —de viernes a domingo— con un precio de 475€ más gastos de gestión. Además, se aplicarán descuentos del 50% para público júnior y sénior sobre esta tarifa.