Ferrari se refuerza para desafiar a Mercedes

Ferrari aterriza en Miami con un nutrido paquete de mejoras aerodinámicas para su SF-26. Los de Maranello han aprovechado muy bien el parón de cinco semanas en la F1 y la jornada de pruebas que organizaron días atrás en Monza.

El objetivo es recortar distancias con Mercedes, que después de los tres primeros grandes premios de la temporada domina el campeonato de constructores y pilotos, con dos victorias de Andrea Kimi Antonelli y una de George Russell.

"Estamos muy contentos de volver a pista después de un descanso tan largo", explica el jefe de Ferrari, Fred Vasseur. "En las últimas semanas hemos trabajado duro, estudiando todos los datos del inicio del Mundial para preparar lo mejor posible la cita de Miami, que será bastante indicativa de las mejoras de cada equipo”, apunta.

El técnico francés, que admite que “traemos algunas actualizaciones, nuevas soluciones de aerodinámica...”, pero mantiene la prudencia: “Los otros rivales tampoco han estado parados”, advierte. El famoso alerón trasero ‘Macarena’, presentado en su día como una revolución y que ha sido optimizado en las últimas semanas, podría hacer su debut en Miami.

Charles Leclerc se ha muestrado optimista durante su intervención en el podcast de BMST: “Creo que el SF-26 es un coche que me permite expresarme. El ritmo está ahí, ahora depende de mí: tengo que aprovechar al máximo las oportunidades, ser constante, no cometer errores, y creo que si lo hago, puedo ser competitivo. El objetivo es el Mundial, obviamente”, avisa el monegasco, el que más se ha acercado a Mercedes en el arranque de temporada.