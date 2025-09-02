Fórmula 1
Ferrari recupera el azul: el homenaje a Niki Lauda
La escudería italiana competirá en el Gran Premio de Italia con un nuevo diseño en su ropa y monoplaza para conmemorar el primer título de Lauda con Ferrari
El fin de semana para Ferrari se complicó más de lo esperado tras la retirada de sus dos pilotos en la carrera dominical en Zandvoort. La escudería italiana ha pasado de la decepción del GP de los Países Bajos a la ilusión por el fin de semana en Monza. Ferrari regresa a Italia y esta vez buscará ofrecer el mejor rendimiento del año ante sus aficionados. El equipo dejará de lado el color rojo para homenajear el primer título de Niki Lauda con Ferrari.
El homenaje a Lauda
Las fechas del cincuenta aniversario son exactas, el título se consiguió el 7 de septiembre durante el GP de Italia en Monza. Aquel fin de semana, Lauda consiguió la 'pole position' y acabó tercero en la carrera dominical para alzarse con el título junto al Ferrari 312T. El equipo lucirá un color azul, idéntico al que llevaba el equipo en aquella temporada. Todos los mecánicos de los años 70 se vestían con los monos en azul, combinado con detalles rojos y blanco.
Ferrari se viste de azul
Este fin de semana, todo el equipo de la escudería italiana volverá al color azul. Charles Leclerc y Lewis Hamilton lo harán en las camisetas y gorras, dado que el rojo de los monos de competición se mantendrá como es habitual. Aunque la ropa de ambos pilotos lucirá algunos detalles propios de la década de los 70, tal y como lo compartió 'Motorsport.com'.
De Miami a Monza
Ferrari ya cambio el rojo por el azul para disputar el Gran Premio de Miami en 2024 y 2025. En esta ocasión, el azul volverá al box de Ferrari para homenajear la historia del equipo y brindarles suerte en uno de los fines de semana más importantes para la escudería italiana.
