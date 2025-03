Ferrari reclama por la retransmisión del GP de China: "Fue Lewis quien pidió intercambiar posiciones"

La segunda jornada de la temporada en China no fue la esperada para Ferrari. El Gran Premio acabó con la doble descalificación de los pilotos de la Scuderia italiana. A pesar de los problemas técnicos, tras la carrera disputada en Shanghái surgieron más problemas para el equipo de Fred Vasseur.

Intercambio de posiciones

Hamilton y Leclerc rodaron en cuarta y quinta posición respectivamente después de la primera parada en boxes. Fue en la vuelta 20 cuando supuestamente ambos miembros del equipo recibieron órdenes de equipo. Hamilton no se mostró satisfecho con el mensaje transmitido desde el equipo.

"Estamos intercambiando coches en la curva 14" explicó Ricardo Adami, ingeniero de la carrera del británico y la respuesta fue: "Cuando esté más cerca, sí" respondió Hamilton.

Problemas en la retransmisión

El primer mensaje que se incluyó en la retransmisión fue el de Lewis Hamilton, mostrándose descontento con la orden de equipo. Seguidamente Adami añadió: "Intercambiaremos en esta vuelta", y Hamilton volvió a responder a su ingeniero "Te lo diré cuando intercambiemos" justo en el momento que se produjo el cambio de posiciones con Leclerc.

La conversación entre el equipo y Hamilton causó polémica, pero se consideró como la mejor opción para el equipo. Más tarde, Hamilton continuó rodando y más tarde volvió a hacer otra parada en boxes.

Aunque para los espectadores no parecía así, realmente fue Hamilton quién dio la opción de cambiar las posiciones con su compañero de equipo: "Creo que voy a dejar pasar a Charles, porque tengo problemas". Los encargados de la retransmisión obviaron el mensaje de Hamilton y los espectadores entendieron la acción como un orden de equipo.

El enfado de Ferrari

Fred Vasseur, director del equipo se presentó molesto a la rueda de prensa con la FOM (Formula One Group). "Creo que esto es una broma de la FOM, porque la primera llamada vino de Lewis", explicó Vasseur a los periodistas. "Lewis nos pidió que intercambiáramos posiciones, pero para hacer el espectáculo, para crear un lío en torno a la situación, emitieron solo la segunda parte de la pregunta. Lo discutiré con ellos" añadió molesto.

Por otro lado, un representante de la competición afirmó: "No hubo ninguna intención de presentar una narración engañosa con respecto a la radio del equipo Ferrari. Debido al desarrollo de otras situaciones durante la carrera, el mensaje de Lewis no se emitió, pero no fue intencionado" aseguraron.

La propuesta de Hamilton

"Fue Lewis quien pidió intercambiar posiciones. Ni siquiera estoy seguro de que se dé este tipo de situación 10 veces durante la temporada en otros equipos. Desde el muro apreciamos mucho la llamada de Lewis para decir: 'Chicos, estoy perdiendo ritmo, me apetece cambiar'. La colaboración entre los dos chicos es muy buena, no me puedo quejar ni un segundo de algo", concluyó Vasseur.

A los problemas del GP de China se añade el malestar de Ferrari con la polémica que surgió tras la primera carrera por el intercambio de los mensajes entre Hamilton y su nuevo ingeniero.