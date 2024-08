Ferrari, bajo presión y a por todas en Monza

Después de tres semanas de parón y de la aplastante victoria de Lando Norris y McLaren en Zandvoort, en casa del líder Max Verstappen, la Fórmula 1 se traslada este fin de semana al templo de la velocidad, el circuito de Monza, escenario de la decimosexta cita del calendario 2024 y territorio Ferrari.

Los de Maranello dieron un paso adelante en Países Bajos, con Charles Leclerc tercero en el podio tras Norris y Verstappen, enfrascados en la lucha por el título. Carlos Sainz minimizó daños en un fin de semana adverso y después de partir décimo en parrilla, escaló hasta la quinta posición final firmando una notable remontada que le da confianza de cara a la carrera de este domingo, que significará su despedida como piloto Ferrari ante los tifosi.

La Scuderia suma dos victorias esta temporada, con Sainz en Australia y Leclerc en Mónaco. Un triunfo en Italia resultaría providencial y devolvería al equipo a su estatus de principio de curso, cuando peleaba por desbancar a Red Bull. En este segundo tramo de campeonato McLaren y Mercedes les han relegado a cuarto equipo y Ferrari quiere darle la vuelta a la situación ante sus aficionados.

En 2023, Carlos Sainz hizo la pole en Monza y subió al podio tras un intenso pulso con Leclerc, por detrás de dos Red Bull de Verstappen y Pérez, entonces intratables.El jefe de la Scuderia Fred Vasseur, reconoce que tendrán mejoras en Monza, pero rechaza de pleno el rol de favoritos que les otorgan, entre otros, Fernando Alonso.

El asturiano, décimo en Zandvoort, dijo que "Ferrari será el coche a batir en Monza y Bakú. Me gustaría estar en su lugar. Creo que en las próximas carreras, Mercedes tendrá muchos altibajos, pero McLaren, Red Bull y Ferrari estarán siempre en la lucha por el podio".

Vasseur replicó de inmediato a Alonso: “Si intenta poner presión… aunque no necesito que nadie me diga que somos favoritos o no. Espero que estemos en mejor forma en este circuito, ya fue así el año pasado, pero sigue siendo cuestión de detalles. Vamos mejor en curvas cortas y si mejoras una o dos décimas, se traslada a la clasificación. Aunque estábamos muy lejos de Lando Norris en Zandvoort y hay mucho trabajo que hacer. Que no parezca que en Monza o Bakú será fácil”, advierte.

“El año pasado éramos mejores en clasificación y todo el mundo se quejaba, ahora es al revés", apunta el francés respecto al déficir del SF-24 a una vuelta. "Cuando te mueves entre el tercero y el octavo hay un par de décimas. Hicimos la pole en Spa, así que estar delante de Lewis Hamilton allí era cuestión de una o media décima”, recuerda.

Respecto al fin de semana en Países Bajos asume que "cuando no estás en buena forma tomas decisiones demasiado agresivas para intentar compensar, pero esta vez estábamos en una buena situación desde la primera vuelta y los pilotos tenían buenas sensaciones con el coche, no había que tomar riesgos. Después, no creo que Max no empujara al máximo detrás de Norris y estábamos igualando su tiempo por vuelta. Estábamos cómodos, y una vez estás así puedes empujar un poco menos y dañar menos los neumáticos. Esperamos estar mejor en los próximos tres grandes premios”.