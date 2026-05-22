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Fórmula 1

Ferrari se planta ante el cambio de motores para 2027

Mercedes y Red Bull están a favor del cambio al 60/40 en la proporción del motor de combustión y eléctrico para el año que viene. Pero Ferrari, junto a Audi y Honda, lidera la opción de espera hasta 2028. En Canadá se prevee una cumbre 'caliente' de la FIA y los equipos

Fred Vasseur, team principal de Ferrari

Fred Vasseur, team principal de Ferrari / Scuderia Ferrari

Laura López Albiac

Laura López Albiac

La F1, la FIA y los cinco fabricantes, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Honda y Audi, se preparan para una reunión clave en Canadá. Y pueden saltar chispas, ya que los cambios propuestos a los motoristas para 2027 no han recibido el apoyo necesario y hay dos bloques enfrentados.

El pasado 8 de mayo, la FIA anunció una serie de cambios de cara al próximo año, renunciando al actual modelo del 50/50 en el despliegue híbrido que tantas críticas ha recibido. El plan es que los motores de 2027 se acerquen a una nueva proporción del 60/40, añadiéndole 67 caballos más al motor de combustión y restándoselos a la parte eléctrica. Esto implicaría cambios en el hardware y quizá problemas en el techo presupuestario, aunque lo que más preocupa a algunos fabricantes, especialmente a Ferrari, es que les impediría aprovechar las ventajas del sistema ADUO, diseñado para equilibrar la parrilla durante la temporada.

Con un 60/40, desaparecerían las imágenes del piloto quedándose sin energía en las rectas. Y en este aspecto, parece que sí hay acuerdo. Pero no en cuándo debe introducirse este cambio tan sustancial. Ferrari, Audi y Honda quieren esperar a 2028. Mercedes y Red Bull, prefieren acelerarlo cuanto antes, es decir, en 2027.

Estos dos últimos serían capaces ya de aumentar el caudal de combustible, con un cambio pertinente en su ICE (unidad de combustión interna) y ganar así los aproximadamente 67 CV que compensarían la falta de electricidad en muchas partes de pistas emblemáticas. Según revela 'The Race', Ferrari lidera el grupo que preferirían optar por cambios intermedios, sin modificar el hardware de su ICE, ya que su motor quedaría obsoleto, con la consiguiente pérdida de recursos y del ADUO, al que podrían acogerse este año y que no les serviría tampoco el año próximo. 

Sin en Canadá no hay acuerdo entre los fabricantes, la FIA y la Fórmula 1 plantearían una solución intermedia para el próximo curso, con un aumento moderado del flujo de combustible, para pasaral 60/40 en 2028.

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