Ferrari planea estrenar el Madring

Ferrari planea estrenar este jueves el circuito urbano del Madring, que el próximo mes de septiembre será el nuevo escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1. Charles Leclerc, ganador el pasado domingo en Silverstone y Lewis Hamilton, que firmó su primera victoria de rojo en Barcelona, serían los encargados de poner en pista el SF-26, según publica la edición italiana de Motorsport. Sin embargo, fuentes del trazado madrileño han negado esta información.

De confirmarse, el monoplaza de Ferrari sería el primero en rodar en el circuito Madring, un debut que permitiría a los de Maranello recopilar datos valiosos, pero que también representaría un importante ensayo para los organizadores del evento.

Se desarrollaría como un test privado de la Scudería, bajo el formato de un filming day, una jornada dedicada a actividades promocionales que el reglamento FIA limita a un máximo de 200 kilómetros. Al volante se alternarían ambos pilotos titulares, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Aunque el circuito no está terminado, ni mucho menos, y siguen a todo ritmo las obras para finalizar a tiempo las distinas infraestructuras del complejo, la pista sí está a punto para albergar un test. Los 5.416 metros del trazado están listos, como pudieron verificar días atrás los delegados de la FIA y un grupo de periodistas que recorrieron las instalaciones. El jueves la zona está cerrada al tráfico entre las 7 de la mañana y las 22:00 de la noche, lo que parece indicar que efectivamente se preparán para una prueba.