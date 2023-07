Ferrari piensa en Albon como sustituto de Sainz para 2025

El piloto madrileño termina contrato con la escudería italiana a finales de 2024 y su futuro no está claro La vinculación del corredor tailandés con Williams también termina al término de la próxima campaña

El verano es tiempo de mercado. Lo hemos visto este viernes con el fichaje de Arda Güler por el Real Madrid y de Joel Parra por el Barça de baloncesto, por citar dos casos. Sin embargo, esta atención informativa no atañe únicamente a los deportes que se juegan con una pelota, sino también a la Fórmula 1.

Y es que según informó este viernes el periódico italiano 'Corriere dello Sport', Ferrari estaría pensando en Alex Albon como posible reemplazo para Carlos Sainz a partir de 2025 en el papel de escudero de Charles Leclerc.

El piloto español termina contrato con la escudería italana a finales de 2024 y ha manifestado su deseo de resolver su futuro durante las vacaciones de agosto, subrayando que por ahora no se plantea otro escenario que continuar en Ferrari. No obstente, no ha cerrado las puertas a una salida si en Maranello optan por prescindir de sus servicios.

Ante esta incertidumbre, Albon emerge como alternativa. "En Austria, Vasseur ha hablado con Alex Albon para que vista de rojo a partir de 2025, con el objetivo de sumar puntos y ser el escudero en lugar de Carlos. Es una hipótesis plausible teniendo en cuenta las diversas circunstancias, y que los contratos de Sainz con los de Maranello y de Albon con Williams expiran a finales de 2024 ", apunta el 'Corriere dello Sport'.