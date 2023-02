Ferrari enamora en San Valentín

El nuevo SF-23 de Sainz y Leclerc ha sido presentado en olor de multitudes en el circuito de Fiorano Carlos y Charles han rodado ya con el nuevo monoplaza en la pista que está junto a Maranello

Ferrari ha presentado este mediodía el nuevo SF-23, el coche que pilotarán Carlos Sainz y Charles Leclerc en 2023 y con el que la Scuderia pretende resarcirse de los sinsabores de la pasada temporada. Las primeras imágenes del monoplaza enamoran y el medio millar de tifosi que han podido presenciar el evento en directo han reanimado sus esperanzas y expectativas.

Con el estreno de Frederic Vasseur como director del Reparto Corse tras la dimisión de Mattia Binotto, ha dado a luz el octavo coche de la parrilla en un acto que se ha podido seguir en directo online y lo ha hecho con emotividad y solemnidad. Los afortunados fans que han podido entrar en el trazado que está junto a Maranello han cantado el himno italiano justo antes de que hiciera su aparición el SF-23, un coche en el que se han depositado grandes esperanzas.

El rojo, como no puede ser de otra manera, es el color predominante en el monoplaza, aunque la combinación con el negro ha crecido en la carrocería. Otro dato, que veremos si se mantiene cuando lleguen las carreras, son las letras de color blanco con la inscripción ‘Ferrari’ que figuran en el alerón trasero.

La novedad con respecto a la competencia es que el nuevo Ferrari ha salido a la pista de Fiorano por primera vez (públicamente) minutos después de la presentación. Entre Carlos Sainz y Charles Leclerc han rodado unos 15 kilómetros. Mañana, miércoles 15 de febrero, completará su primer filming day, en el que ya podrán cubrir un máximo de 100 kilómetros en el mismo circuito.

La asignatura pendiente de los de Maranello, después de un 2022 en el que arrancaron muy bien pero fueron a menos a medida que avanzaba la temporada, es mejorar la calidad y proceso de evolución de las piezas, la fiabilidad de las mismas tras una gran cantidad de problemas y solucionar la gestión en carrera, tanto en las paradas en boxes como en lo que hace referencia a la estratégia. que repercutieron directamente en las opciones tanto del equipo como de sus pilotos.

Galería ID: 82950498

Sainz augura igualdad

La discusión de quien será el piloto número uno y el número dos de la Scuderia ha sido uno de los temas más frecuentes este invierno. Frédéric Vasseur ha dejado claro que todos parten en igualdad de condiciones, pero que a lo largo de la temporada se podrían dar órdenes de equipo si las circunstancias lo requieren. Sainz tiene claro que estará todo muy igualado y que las diferencias se determinarán por pequeños detalles.

“Está bastante igualado entre ambos, normalmente, pero yo siempre intento ser más rápido y él siempre intenta ser más rápido, en todo lo que hagamos, incluso a la hora de dar una vuelta en Fiorano con un Ferrari de calle. Es lo bueno de ser competitivos y respetuosos. Nos llevamos bien y nos apretamos el uno al otro durante estos dos años que llevamos juntos”, ha apuntado Carlos.

El piloto español ha destacado el ambiente que había en Fiorano y ha remarcado que “Ferrari es el único equipo de la Fórmula 1 que tiene una atmósfera como ésta; me encanta, es uno de los días más especiales cuando presentas el coche aquí y tener a tanta gente a tu alrededor. Estoy muy feliz y con muchas ganas”.

Por último, Carlos Sainz destacaba que “ha sido un invierno largo para nosotros. La temporada acabó pronto, en noviembre y tuvimos todo el mes de diciembre para descansar e irnos de vacaciones, pero el 1 de enero el cuerpo me pedía volver a correr. Me he preparado mucho, he pasado mucho tiempo en Italia desde la segunda semana de enero entrenando y pasando tiempo con los ingenieros”.

La primera prueba de fuego será la próxima semana en Bahrein, donde está programado del 23 al 25 el primer y único test de la pretemporada. El Mundial arrancará el próximo 5 de marzo en el mismo circuito de Sakhir.