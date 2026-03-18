Ferrari va a por Mercedes: Test en el parón de abril

Mercedes ha interpretado mejor que nadie el nuevo reglamento de la Fórmula y ha dominado claramente el inicio de temporada, con dos podios y dos victorias en Australia y China, además del éxito en la primera sprint del curso. Los únicos que han podido acercarse a las flechas plateadas de George Russell y Kimi Antonelli han sido los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En Maranello sienten que este año sí tienen un coche para pelear por todo y quieren aprovechar el parón de cinco semanas, entre los GP de Japón (29 marzo) y Miami (3 mayo), para preparar su asalto definitivo.

Una vez se hizo oficial la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, la Scuderia trazó un plan de trabajo que incluye test privados con su coche actual, el SF-26, aprovechando el kilometraje pendiente que les queda en ‘filmming day’, el rodaje cin fines promocionales que concede la FIA a los equipos.

Leclerc terminó tercero en Melbourne y Hamilton igualó el resultado en Shanghái, consiguiendo así su primer podio desde que se unió a Ferrari a principios de 2025.

Ferrari aún no ha utilizado ninguno de los dos días de filmación permitidos para la temporada 2026, ya que la prueba posterior al lanzamiento del coche en enero, en su circuito de Fiorano, se clasificó como un evento de demostración. El equipo está muy interesado en exprimir el improvisado parón de abril y alega quiere producir más contenido audiovisual para sus socios comerciales, ya que por ahora solo tienen el material posterior al ‘launch’ de enero. Sin embargo, a nadie se le escapa que el verdadero objetivo es buscar las milésimas que les faltan para acercarse a Mercedes.

Según las normas de la Fórmula 1, los equipos tienen permitido un máximo de dos días de filmación, cada uno de los cuales consta de 200 kilómetros de recorrido, con los coches actuales por temporada. tendrá lugar en Monza, sede del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Tampoco está claro si rodarán en Fiorano, sede habitual de sus ensayos privados, o buscarán un circuito más representativo como Barcelona o Monza. Este último sería una elección lógica para optimizar la potencia del SF-26, ya que es el trazado más rápido del calendario de la Fórmula 1. "Parece que la ventaja de Mercedes está sobre todo en las rectas, así que lo que ocurra en esa fase es un área que debemos comprender”, advirtió Hamilton en China.