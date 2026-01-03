Ferrari, Mercedes y la F1 felicitan a Schumacher por su cumpleaños

La vida de Michael Schumacher se paralizó el 29 de diciembre de 2013. Acababa de despedirse de la F1 y decidió pasar unos días esquiando con su familia en la estación francesa de Méribel. Un accidente le dejó graves secuelas y dio paso a una etapa de silencio que se mantiene a día de hoy. A pesar de que lleva doce años sin aparecer en público, nadie en la F1 ha olvidado al heptacampeón alemán, el piloto más laureado de la historia (empatado a 7 títulos con Lewis Hamilton), que este sábado 3 de enero cumple 57 años.

Ferrari le ha dedicado una sincera y emotiva felicitación a Schumacher, que firmó una gloriosa y lejana era en Maranello, logrando cinco de sus siete mundiales vestido de rojo: "Tanti auguri" escriben en sus redes sociales los italianos, recordando esta fecha como "El día que nació una leyenda".

También Mercedes le ha recordado. "Cumpleaños feliz, Michael. Un verdadero icono y una parte importante de nuestra historia", apunta la escudería de Brackley, con la que el 'Kaiser' cerrró su segunda etapa en la Fórmula 1. Acompañando el mensaje, el 'hashtag' que se repite cada año: #KeepFightingMichael (sigue luchando Michael).

La Fórmula 1 no podía ser menos y se ha unido a las felicitaciones. Quizá no le lleguen directamente a Michael, pero sí a su mujer Corinna y a sus hijos, Mick y Gina María, que llevan doce años de sufrimiento, protegiendo la intimidad de Schumacher ante su complicado estado de salud.

"Deseando un muy feliz cumpleaños a Michael Schumacher", apunta la F1 desde sus redes sociales.

Aunque nada se sabe a ciencia cierta de su estado actual, algunas informaciones apuntan a que se expresa mediante movimientos oculares. Mick Schumacher, en un documental, reconoció que daría "cualquier cosa" por poder hablar con su padre de carreras, confirmando este extremo.